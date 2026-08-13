Drive to Survive 9 se natáčí a chystá intimnější záběry. Russell poslal kamery pryč, na Bearmana štáb čekal po zranění

Drive to Survive 88 % se stalo během posledních let nedílnou součástí paddocku Formule 1. Jezdci, šéfové týmů i další zaměstnanci si už zvykli na přítomnost kamer Netflixu prakticky během celé sezóny. A jinak tomu není ani letos.
Devátá řada je ve výrobě, jak jsme ostatně informovali už dříve, když se
štáb Netflixu objevil na sociálních sítích Mercedesu. Několik členů produkčního štábu navíc na svých profesních profilech uvádělo práci na deváté sérii od začátku letošního roku.
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Netflix nicméně zatím pokračování samostatně oficiálně neoznámil, což ale není nic zvláštního, obvykle novou řadu oznamuje vždy ať po konci sezóny F1 nebo před začátkem nové.
Formula 1: Drive to Survive totiž vychází vždy cca týden před prvním závodem nové sezóny. Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Netflix začal natáčet už během předsezonních testů
Produkce Netflixu podle všeho nečekala ani na první závod roku. Fotograf a dlouholetý člen F1 paddocku Kym Illman
uvedl, že lidé z Box to Box Films byli přítomni už během předsezonního testování.
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To produkci poskytuje mnohem širší možnosti, jak jednotlivé příběhy vystavět. Netflix totiž nemusí zachytit pouze samotnou událost, která se nakonec stane důležitou, ale může mít k dispozici materiál z příprav týmu i jezdců ještě před začátkem sezóny.
A několik konkrétních situací z letošního roku už naznačuje, kdo by mohl v Drive to Survive 9 dostat větší prostor.
Foto: Francesca Anna Tantone/Alamy Live News via Depositphotos George Russell poslal kamery Netflixu pryč
Jedním z nejzajímavějších momentů natáčení se stala letošní Velká cena Velké Británie.
George Russell byl po závodě v Silverstonu viditelně zklamaný, ačkoliv skončil nakonec na stupních vítězů, a kamery Netflixu ho následovaly také po jeho návratu do paddocku. Britský jezdec je nakonec požádal, aby jej už dále nenatáčely. „Díky lidi, už stačí. Děkuju,“ řekl podle reportérů členům štábu. Navíc měl v tu dobu v paddocku rodinu a chtěl se věnovat také jí.
Samotná přítomnost kamery samozřejmě ještě nezaručuje, že Russell dostane vlastní epizodu. Pro Drive to Survive je ale zajímavé především to, že jej produkce nesledovala pouze během běžných mediálních povinností, ale pokračovala s ním i ve chvíli bezprostředního zklamání po závodě. To může naznačovat, že Mercedes a Russell patřili právě během britské Grand Prix mezi konkrétní příběhy, na které se jeden z produkčních týmů zaměřoval.
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A materiálu má Netflix v Russellově případě letos potenciálně více než dost. Mercedes má v sezoně 2026 výraznou dějovou linku také díky Kimimu Antonellimu a jeho výkonům. Kontrast zkušenějšího Russella s mladým týmovým kolegou nabízí tvůrcům přesně ten typ příběhu, který Drive to Survive tradičně rádo zpracovává.
Foto: Alessio De Marco via Depositphotos Kamery čekaly také na Bearmana po těžké nehodě
Další velmi silný moment zachytil Netflix během závodního víkendu v Japonsku. Ollie Bearman měl v Suzuce těžkou nehodu, při níž působilo na jeho tělo přetížení kolem 50 G. Po nárazu byl převezen do medical centra.
Podle Kyma Illmana na něj venku čekal kromě lidí z týmu a PR také štáb Netflixu. Když Bearman medical centrum opustil, kulhal a pokračoval směrem k prostoru určenému médiím. Pokud Netflix tento materiál nakonec použije, mohl by se stát součástí širšího příběhu mladého britského jezdce nebo týmu Haas.
Právě podobné okamžiky jsou pro Drive to Survive mimořádně cenné. Seriál se dlouhodobě nesoustředí pouze na výsledky závodů, ale především na emoce a situace, ke kterým běžné televizní kamery často nemají tak blízký přístup.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Velkým tématem bude pravděpodobně také Cadillac
Jednou z vůbec nejlogičtějších dějových linek deváté řady je Cadillac. Nový tým vstoupil do Formule 1 v roce 2026 a Netflix se o jeho příběh zajímal ještě předtím, než vůbec poprvé vyjel do závodu.
Valtteri Bottas už dříve
prozradil, že jej lidé z Netflixu kontaktovali prakticky okamžitě poté, co bylo oznámeno jeho angažmá u Cadillacu. Začalo se následně diskutovat také o možnostech natáčení. Bottas sám uvedl, že by byl překvapený, kdyby Netflix novému americkému týmu v seriálu nevěnoval pozornost.
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Část příběhu mohla vznikat už během příprav Cadillacu na vstup do F1. Sezona 2026 pak nabízí přirozené pokračování – první závody nového týmu, problémy při jeho rozjezdu, vývoj monopostu i zákulisí fungování úplně nové stáje. Pro tvůrce Drive to Survive jde téměř o ideální materiál.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Tvůrci chtějí ještě intimnější záběry
Změnit by se mohl postupně také samotný způsob, jakým Drive to Survive vzniká. Ian Holmes z vedení Formule 1 už dříve v pořadu The Sports Agents hovořil o tom, že produkce zkouší nové způsoby, jak dostat diváky ještě blíž k jezdcům.
Jednou z možností je například delší používání mikrofonů přímo u protagonistů nebo situace, kdy část materiálu natáčejí samotní jezdci a další lidé z paddocku, což jsme mohli vidět například už v sedmé řadě, kdy pět závodníků natáčelo ze svého pohledu Velkou cenu Singapuru.
Výsledkem by tentokrát mohly být ještě osobnější záběry než v předchozích řadách. Holmes zároveň naznačil, že zájmem Formule 1 je, aby Drive to Survive pokračovalo minimálně do desáté série.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Netflix natočí mnohem více, než nakonec uvidíme
Při odhadování obsahu nové série je ale potřeba počítat s jednou důležitou věcí. To, že Netflix nějakého jezdce během konkrétního víkendu intenzivně sleduje, ještě vůbec neznamená, že se daná situace objeví ve výsledku.
Produkce každoročně natočí obrovské množství materiálu. Jen při přípravě osmé řady
podle údajů Formule 1 vzniklo téměř 1 500 hodin záběrů během 83 samostatných natáčecích akcí. Tvůrci tedy mohou mít současně rozpracovaných více než desítku možných příběhů, ze kterých nakonec vyberou pouze ty nejsilnější. Některé dějové linky tak štáb sleduje několik závodů, aby je při finálním střihu úplně vynechal.
Příklady Russella nebo Bearmana proto zatím můžeme brát především jako indicii toho, čemu Netflix během letošní sezóny věnuje pozornost. Ne ale jako fakt, že o nich některé epizody opravdu budou.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Kdy vyjde Drive to Survive 9?
Netflix zatím datum premiéry deváté řady nepotvrdil. Pokud však seriál zachová dosavadní způsob vydávání, nové epizody by měly dorazit krátce před startem nové sezóny Formule 1, tedy někdy koncem února nebo v březnu.
Neznámý je zatím také počet epizod. Po kratší osmé řadě není jisté, zda se Netflix vrátí k tradičnímu počtu deseti dílů, nebo zůstane u kompaktnějšího formátu. Jedno je ale už nyní poměrně jisté, materiálu bude mít dostatek.
Které dějové linky nakonec Drive to Survive 9 promění v hlavní příběhy, se nejspíš dozvíme až při zveřejnění seznamu epizod.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos
Zdroje: The Sports Agents, Formula1, Motorsport, Kym Illman, GiveMeSport
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