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„Dřív jsem vliv spojovala s pozicí, odpovědností nebo rozhodovací pravomocí, dnes ho vnímám úplně jinak,” říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu

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Technologie mění způsob, jakým pracujeme, komunikujeme i řídíme firmy. Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu pro firemní zákazníky, ale i v době rychlého nástupu AI upozorňuje na něco, co žádná technologie nenahradí – důvěru, vztahy a schopnost pracovat s lidmi. Proč budou osobní vztahy v by
„Dřív jsem vliv spojovala s pozicí, odpovědností nebo rozhodovací pravomocí, dnes ho vnímám úplně jinak,” říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu

„Dřív jsem vliv spojovala s pozicí, odpovědností nebo rozhodovací pravomocí, dnes ho vnímám úplně jinak,” říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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