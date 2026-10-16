Dřív ho používala každá hospodyňka denně. Dnes ho sběratelé vykupují až za 120 000 Kč

Kouzlo zrozené v šicí kazetě
Za oknem šedivý podzim, v rádiu tichá hudba a na stole rozevřená šicí kazeta. Pod cívkami nití, mezi knoflíky a špendlíky se skrýval malý kovový kalíšek plný jemných důlků. Byl to starožitný šicí náprstek. Až do poloviny 20. století patřil k nezbytné výbavě každé hospodyně. Chránil prsty před ostrou jehlou a mlčky přihlížel každému látání ponožek i vyšívání ubrusů. Možná ho máte dodnes na chalupě, zapomenutý v zásuvce staré komody.
Od prostého plechu po aristokratické zlatnictví
Tehdy stál pár korun československých a v běžných domácnostech sloužil léta. Obyčejné kusy se vyráběly z mosazi, zinku nebo železa, byly praktické a pevné. Zámožní a šlechta ale chtěli víc. Náprstek se stal osobním šperkem a darem z lásky. Zlatníci a stříbrníci do něj vyráběli rytiny a drahé kameny a slavné porcelánky, třeba Meissen, malovaly miniaturní umělecká díla. Slonovina, jemný porcelán nebo masivní stříbro z něj dělaly poklad, který se dědil po generace.
Právě proto dnes sběratelé nad těmito drobnostmi žasnou. Pro mnohé z nich je to svatý grál: malý předmět, který v sobě nese kus řemesla, módy i rodinné historie. Sbírky náprstků se v Evropě i v Americe budují desítky let a každý nový kus je malé vítězství.
Jak poznat vzácný originál
Pokud máte doma starý náprstek, vezměte ho do ruky a pořádně si ho prohlédněte. O hodnotě rozhoduje materiál, stáří a zachovalost detailů. U stříbrných a zlatých kousků hledejte na vnitřní nebo vnější hraně drobnou značku, takzvaný punc. Ten prozradí ryzost kovu a často i dílnu, která předmět vyrobila. Cenné jsou také nepoškozené ornamenty, rytiny nebo původní pouzdro, kterému sběratelé říkají etue.
Jak uvádí odborný sběratelský portál zaměřený na starožitnosti: „U náprstků rozhoduje drahý kov, stáří a unikátnost. Obyčejný stříbrný náprstek z 19. či 20. století má na trhu hodnotu v řádu stokorun. Částky v desítkách tisíc korun se týkají výhradně zlatých unikátů z 18. století nebo vzácných sérií porcelánu Meissen.“ Jinými slovy: každý náprstek není jackpot, ale každý stojí za to, aby se na něj člověk podíval.
Kolik může váš poklad vynést
Běžný stříbrný náprstek z první republiky s puncem 800/1000 se na portálech jako Aukro prodává zhruba za 300 až 1 700 Kč. To je za kousek kovu velikosti špičky prstu hezká odměna. Skutečné skvosty ze zlata a drahokamů z 16. až 18. století ale na prestižních aukcích dosahují i přes 38 000 dolarů, tedy více než 850 000 Kč. Takové kousky putují do muzeí a soukromých sbírek a jejich příběhy se vyprávějí dlouho.
Až tedy budete příště na chalupě nebo u rodičů, otevřete starou šicí kazetu. Pod cívkami nití může ležet malý kousek historie, který vám připomene babiččiny ruce, vůni jejího obýváku i klid dávných večerů. A kdo ví, třeba se z něj vyklube i drobný poklad. Máte doma v šitíčku schovaný náprstek po prababičce?
Zdroje článku: dagens.dk, Thimble - Wikipedia, carters.com.au, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová