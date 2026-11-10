Dřevorubecké placičky plněné žampiony a sýrem – osvědčená rychlovka do 20 minut v troubě a vždy si pochutná si celá rodina

Když přemýšlíte, co připravit k rodinné večeři, mleté maso bývá sázkou na jistotu. Dá se z něj vykouzlit celá řada jídel a pokaždé může chutnat trochu jinak. Karbanátky, sekaná, masové kuličky, plněné papriky nebo domácí hamburgery patří mezi stálice mnoha kuchyní. Tentokrát si ale dopřejte malou změnu a vyzkoušejte zapečené mleté maso se žampiony a čedarem. Spojení kořeněného masa, voňavých hub a rozpuštěného sýra se hodí na všední večeři i na nedělní oběd.
Mleté maso rozhodně není novodobým vynálezem. Už ve starověkém Římě se připravovaly pokrmy z jemně nasekaného masa, které se dochucovalo kořením a tvarovalo do menších placek. Dříve se maso krájelo a sekalo ručně, což byla poměrně zdlouhavá práce. Jeho rozmělnění mělo praktický důvod. Umožňovalo zpracovat i menší odřezky a tučnější části, které by se jinak využívaly obtížněji. Mleté maso se navíc snadno spojovalo s dalšími surovinami a dalo se připravit na mnoho způsobů. Výrazně jednodušší se jeho zpracování stalo až v 19. století, kdy se začaly rozšiřovat mechanické mlýnky na maso.
Právě všestrannost je důvodem, proč se mleté maso zabydlelo v tolika národních kuchyních. Každá má své oblíbené speciality, od italských masových kuliček přes balkánské čevapčiči až po německé karbanátky a americké hamburgery. V domácí kuchyni se často kombinuje hovězí s vepřovým. Hovězí dodává výraznější masovou chuť, vepřové zase potřebný tuk a šťavnatost. Do této směsi se dobře hodí česnek, hořčice a uzená paprika, které jí dodají plnější chuť.
Žampiony patří mezi houby, které jsou dostupné po celý rok a v kuchyni se snadno kombinují s masem i sýry. Při restování získají výraznější chuť a tymián jim dodá příjemné bylinné aroma. Čedar pak celou kombinaci doplní svou charakteristickou chutí. Pokud chcete recept obměnit, můžete použít pouze vepřové maso nebo místo žampionů sáhnout po směsi lesních hub. Čedar lze nahradit goudou či eidamem, výsledná chuť bude jemnější. K hotovému pokrmu se hodí bramborová kaše, pečené brambory i hranolky. Sytější porci příjemně vyváží jednoduchý zeleninový salát nebo kyselá okurka.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte trochu oleje a cibuli pomalu restujte, dokud nezměkne a nezačne lehce zlátnout. Potom ji odstavte a nechte vychladnout, aby se při přidávání k masu nezačalo zahřívat.
Do mísy vložte mleté maso, přidejte vejce, prolisovaný česnek, hořčici, strouhanku a vychladlou cibuli. Směs osolte, opepřete a dochuťte uzenou paprikou. Vše důkladně promíchejte.
Masovou směs rozdělte na 6 stejně velkých dílů a vytvarujte z nich placičky. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a uprostřed každé vytvořte hlubší prohlubeň. Okraje lehce upravte, aby při pečení držely tvar a náplň z nich nevypadávala.
Žampiony očistěte a nakrájejte na plátky. Na pánvi rozehřejte olej, přidejte houby a restujte je na vyšší teplotě, dokud se neodpaří většina uvolněné vody a žampiony nezačnou zlátnout. Potom přidejte tymián, sůl, pepř a balzamikový ocet. Krátce promíchejte a nechte houbovou směs mírně vychladnout.
Do připravených masových placiček rozdělte orestované žampiony. Čedar nastrouhejte nahrubo a rovnoměrně jím houby posypte. Plech vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 30 minut, dokud nebude maso propečené a sýr rozpuštěný se zlatavým povrchem.
Hotové porce vyjměte z trouby a nechte je několik minut odpočinout. Maso tak zůstane šťavnatější a při přenášení se nebude rozpadat. Podávejte teplé s oblíbenou přílohou a čerstvou zeleninou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová