Dřevěné chrámy stojí staletí, moderní dřevostavba může zkolabovat za deset let. Rozdíl není v materiálu, ale v jedné vrstvě

V údolí západního Norska se tyčí dřevěná stavba s dračími hlavami na štítech. Do letošního října napočítala 846 let. Ve stejném roce, kdy tesaři v Borgundu usadili poslední trámy, se v Čechách teprve rozhořívaly spory Přemyslovců o knížecí stolec. Dnešní rodinná dřevostavba z prefabrikovaných panelů má proti tomu kostelu výhodu v tepelné izolaci, statických výpočtech i ochraně proti ohni. Přesto podle Oldřicha Šebka, obchodního ředitele společnosti Atrium, může
„začít po deseti letech zlobit“. Ve svém vyjádření ukazuje na jednu konkrétní vrstvu: parotěsnou, případně parobrzdnou rovinu. Když v ní zůstane netěsnost, do konstrukce začne pronikat vlhký vzduch z interiéru. Dřevo jako materiál v tom příběhu vystupuje až na druhém místě. Hórjúdži, Urnes, Borgund: proč dřevěné chrámy přečkaly staletí
Nejstarší dochované dřevěné budovy světa stojí v japonské Naře. Organizace UNESCO u areálu
Hórjúdži datuje část staveb na konec 7. a počátek 8. století, jsou tedy zhruba 1 300 let staré. Norský kostel v Urnes pochází z 12. až 13. století a podle datování jednotlivých částí mu je 700 až 900 let. Borgund s letopočtem 1180 doplňuje trojici, kterou by žádný skeptik vůči dřevu neměl přehlédnout.
Tyto stavby se ovšem samy neudržely. UNESCO u Hórjúdži vyzdvihuje soustavnou konzervaci a pečlivou výměnu poškozených prvků, a to jen v nezbytných případech. Areál navíc hlídají automatické požární hlásiče, hydranty a hromosvody. U Urnes zmiňuje kamenný základ, zachovanou stavební techniku a pozdější konzervační zásahy. Dlouhověkost tedy vyrostla z péče, která trvala celá staletí.
Klíčová proměnná je vlhkost. Příručka Wood Handbook amerického ministerstva zemědělství uvádí, že růstu dřevokazných hub lze předejít, když dřevo vysušíme na vlhkost 20 % a méně a v suchu ho udržíme. Historický chrám tuhle podmínku plnil díky přesahům střech, kamenným podezdívkám a vzduchu, který mezi trámy volně proudil.
Parotěsná vrstva: neviditelná hranice, za kterou nesmí pára
Moderní nízkoenergetický dům funguje jinak. Tvoří ho soustava navržených vrstev a každá z nich plní přesně vymezenou úlohu. Uvnitř přitom vzniká překvapivě mnoho vody. Podle Atria vyprodukuje čtyřčlenná rodina vařením, sprchováním a dýcháním přibližně 10 až 12 litrů vodní páry denně. To je zhruba jeden plný kbelík.
Teplý vzduch pojme víc páry než studený. Pokud si najde netěsnost a pronikne do chladnější části stěny, ochladí se. Jakmile dosáhne rosného bodu, část páry se srazí na kapalnou vodu. Ta navlhčí dřevěné sloupky i izolaci. Izolace přestane hřát, dřevo opakovaně nasakuje a při dlouhodobé vlhkosti v konstrukci zakoření plísně a dřevokazné houby. Nosné prvky postupně ztrácejí pevnost, aniž by si toho majitel za obkladem všiml.
Parotěsná nebo parobrzdná rovina má tomuto ději zabránit. Atrium ji u systému DifuTech řeší konstrukční deskou Fermacell Vapor místo fólie. Rozvody vede v instalační předstěně, aby elektrikář nemusel vrtat do vrstvy, která dům chrání. Firma zároveň upozorňuje, že difuzně otevřená skladba neznamená „dýchající“ stěny. Obálka musí zůstat vzduchotěsná a výměnu vzduchu zajišťují okna nebo rekuperace.
Právě zde vězí zásadní rozdíl oproti staré roubence. Ta vyrovnávala vlhkost škvírami a průvanem. Utěsněný dům podobnou rezervu postrádá, takže jediný proříznutý spoj může stačit.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Parapety, koupelny, prostupy: kudy vlhkost proniká do dřevostavby
Šebek jmenuje několik míst, která v praxi selhávají nejčastěji. Vedle samotné parobrzdné roviny jde o hydroizolace v koupelnách a sprchových koutech a o okenní parapety. Parapety považuje za jedno z nejnáchylnějších míst ke vzniku tepelného mostu a kondenzace.
Tepelný most je úsek konstrukce, kudy uniká víc tepla než okolím, takže vnitřní povrch chladne. Parapet soustřeďuje na pár centimetrech hned několik napojení: rám okna, podkladní profil, vnitřní i vnější parapet, izolaci, spád a odvod dešťové vody. Jediná nepřesnost v pořadí vrstev otevře cestu vodě zvenku i páře zevnitř.
Rizikový seznam doplňují další detaily:
prostupy instalací, zásuvky a vypínače ve vnějších stěnách, napojení stěn na základovou desku, sprchové kouty a okolí vany, styky panelů u prefabrikovaných staveb.
Všechna tato místa mají společné to, že po dokončení zmizí pod omítkou, obkladem či sádrokartonem. Zákazník je při přejímce nespatří. Vada se ohlásí až po několika topných sezonách, kdy se kolem okna objeví mapy, v rohu zatuchlý zápach nebo měkký obklad.
Blower door test za 4 000 Kč proti sanaci za miliony
Český normový rámec s těmito riziky počítá. ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, aktuálně ve vydání ze srpna 2025, obsahuje kapitoly o šíření vlhkosti konstrukcí, zkondenzované vodní páře i průvzdušnosti. ČSN EN ISO 13788 popisuje výpočet kondenzace na povrchu i uvnitř skladby. Sama ovšem přiznává, že zjednodušená metoda nepostihuje proudění vzduchu trhlinami, tedy přesně ten scénář, kterého se odborníci obávají nejvíc. Česká agentura pro standardizaci navíc připomíná, že technické normy jsou dobrovolné. Závaznými se stávají až odkazem v právním předpisu, projektu nebo smlouvě.
Výpočet proto potřebuje ověření v terénu. Slouží k tomu blower door test podle ČSN EN ISO 9972. Ventilátor v otvoru dveří vytvoří v domě podtlak a měřicí přístroj zjistí, kolik vzduchu netěsnostmi uniká. Technik pak kouřem nebo termokamerou dohledá konkrétní místa. Největší smysl dává měření během stavby, dokud je parobrzdná rovina přístupná a vadu lze opravit páskou a tmelem.
Veřejný ceník jedné specializované firmy z ledna 2026 uvádí za test rodinného domu do 350 m² částku 4 000 Kč. Podle rozsahu se ceny na trhu pohybují od jednotek po nižší desítky tisíc korun.
Na druhé misce vah leží
diplomová práce ČVUT, která rozpočítala sanaci dřevostavby v Ohrobci zasažené dřevokaznou houbou. První varianta vyšla na 1 874 396 Kč, druhá na 2 966 340 Kč, obojí v cenové úrovni z listopadu 2017. Jde o jeden konkrétní případ, obecný ceník oprav to není. Poměr řádů však mluví jasně. Kontrola stojí tisíce, rozebírání a výměna napadených konstrukcí miliony. Jak koupit dřevostavbu, která vydrží staletí jako norský kostel
Dřevostavby přitom dávno nejsou okrajovou technologií. Podle Asociace dodavatelů montovaných domů vzniklo v Česku v roce 2025 celkem 12 800 rodinných domů a 1 944 z nich bylo ze dřeva. Podíl dosáhl 15,19 %, zatímco v roce 2000 činil pouhých 1,37 %. Zakořeněný předsudek o krátké životnosti podle nás pramení z doby, kdy dřevěných domů stálo málo a veřejnost spojovala vlhkost s materiálem. O pečlivost provedení se tehdy nikdo nezajímal.
Kdo dnes vybírá dodavatele, kupuje podle nás spolu s dispozicí a cenou také jeho disciplínu. Před podpisem smlouvy se vyplatí:
žádat výkresy skladby stěny a detailů napojení oken, parapetů, koupelen a základové desky, ptát se, jak firma vede rozvody, aby neporušila parobrzdnou rovinu, smluvně ukotvit blower door test před zaklopením konstrukce a předání protokolu, vyžadovat fotodokumentaci hydroizolací a kritických míst předtím, než zmizí pod obkladem, ověřit nezávislou kontrolu kvality, například certifikaci ADMD Dokument národní kvality, jejíž auditoři kontrolují výrobu i montáž dvakrát ročně.
Prefabrikace v halové výrobě omezuje vliv počasí i improvizace. Napojení na desku, osazení oken a prostupy však montéři dotahují přímo na stavbě, kde zůstává prostor pro chybu. Majitel hotového domu, který spatří kolem parapetu skvrny, by je neměl jen přetřít. Rozumnější je zdokumentovat stav, nechat změřit vlhkost a přizvat stavebního diagnostika s termokamerou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková