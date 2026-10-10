Dres za tři tisíce, hodinová mzda ani třicet korun. BBC odhalila odvrácenou tvář fotbalového byznysu

800 milionů liber dovnitř, 800 milionů ven. Kauza City připomněla finanční dědictví, které dusí Manchester United
-
Základní mzda zaměstnanců zkoumaných továren činí přibližně 158 až 166 liber měsíčně, tedy méně než libru za hodinu.
-
Pracovníci popsali teploty přes 35 stupňů, tlak na vysoké výrobní normy i slovní napadání.
-
Cena průměrného dresu Premier League za deset let vzrostla o 50,7 procenta.
Kluby každoročně představují nové kolekce, fanoušci stojí fronty a výrobci počítají tržby.
Na druhém konci světa však stejný dres představuje především dlouhé směny, vedro a starosti, zda výplata vystačí na základní životní potřeby.
BBC Sport sledovala výrobu oficiálních dresů ve dvou kambodžských továrnách Bowker Garment Factory a Trax Apparel. Dohromady zaměstnávají přibližně 6600 lidí, převážně žen.
Zaměstnanci obvykle pracují šest osmihodinových směn týdně. Jejich základní měsíční mzda se podle výplatních pásek pohybuje mezi 210 a 220 dolary.
Přestože odpovídá místním zákonným minimům, samotní pracovníci upozorňují, že jim po zaplacení bydlení, jídla a energií téměř nic nezůstává.
"Chci, aby zákazníci v zahraničí věděli, že jeden dres, který si koupí, stojí víc než moje mzda za dva týdny," uvedl anonymně jeden ze zaměstnanců.
Další připomněl, že za každým výrobkem se skrývá práce lidí, které fanoušci nikdy neuvidí: "V každém z těchto dresů je pot kambodžských dělníků."
Vedro, stovky dresů denně a miliardový byznys
Záběry získané BBC ukazují v jedné z továren teplotu 35,2 stupně Celsia. Zaměstnanci navíc popsali tlak na splnění skupinových denních norem dosahujících 300 až 700 kusů oblečení.
Podle jejich svědectví se při nesplnění požadovaného množství objevují nadávky a výhrůžky propuštěním. Jeden z pracovníků rovněž tvrdil, že ho dvakrát zasáhl elektrický proud z odkrytého kabelu.
Adidas, jehož dodavateli jsou obě továrny, zdůrazňuje, že dlouhodobě kontroluje pracovní podmínky a ročně provádí přibližně 1200 auditů.
Podle společnosti jsou mzdy u sledovaných kambodžských dodavatelů v průměru nad příslušným odhadem důstojné mzdy. Trax Apparel uvádí průměrné měsíční výdělky zaměstnanců mezi 305 a 342 dolary včetně dalších složek odměňování.
Zjištění BBC ovšem zapadají do širších problémů kambodžského oděvního průmyslu. Zpráva Mezinárodní organizace práce z roku 2024 zaznamenala potíže s vysokými teplotami v 69 procentech sledovaných továren a nedostatky v ochraně pracovníků u 84 procent.
Zatímco zaměstnanci řeší nízké výdělky, ceny dresů nepřestávají růst. Podle citovaného rozboru připadá z běžného dresu za 85 liber přibližně 8,50 libry na materiál, šití a dopravu. Zbytek zahrnuje mimo jiné marže prodejců a výrobců, marketing či daně.
Výrobci zároveň upozorňují, že do cen vstupují drahé sponzorské smlouvy s kluby, vývoj materiálů i obchodní rizika.
Pro fanoušky je však výsledkem stále větší finanční zátěž. Některé oficiální dresy stojí 95 liber, hráčské verze mohou vyjít až na 120 liber. Není proto překvapením, že část zákazníků hledá levnější padělky, přestože ani u nich nelze zaručit bezpečné a férové podmínky výroby.
Organizace hájící práva zaměstnanců nyní požadují, aby fotbalové kluby převzaly větší odpovědnost za své dodavatelské řetězce.