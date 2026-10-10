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Dres za tři tisíce, hodinová mzda ani třicet korun. BBC odhalila odvrácenou tvář fotbalového byznysu

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Za originální dres slavného fotbalového klubu zaplatí fanoušek klidně tři tisíce korun. Lidé, kteří ho vyrábějí, si přitom podle investigace BBC Sport vydělají v základní mzdě méně než jednu libru za hodinu. Britští novináři pronikli do zákulisí kambodžských továren, kde vznikají dresy Arsenalu, Liverpoolu, Realu Madrid či Celtiku a popsali pracovní podmínky, jež mají k fotbalovému luxusu hodně daleko.
Dres za tři tisíce, hodinová mzda ani třicet korun. BBC odhalila odvrácenou tvář fotbalového byznysu

Dres za tři tisíce, hodinová mzda ani třicet korun. BBC odhalila odvrácenou tvář fotbalového byznysu

Zdroj: Arsenal
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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