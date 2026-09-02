Dres za tisíce, životnost jedna sezona. Fotbal produkuje rok co rok miliony kusů odpadu

Takový fotbálek se hraje na Silvestra. Žižkov je poslední a fanoušci už mluví o třetí lize
- UEFA odhaduje, že 60 % profesionálního klubového vybavení se po sezoně zničí
- Dresy zdražují, přesto už během sezony přicházejí výrazné slevy a nové kolekce
- Řešením mohou být víceleté dresy, výkup starých kusů, pronájem nebo skutečná recyklace
Joanna Czutkowna, která se dvě desetiletí zabývá textilem a udržitelností, zakopala na své farmě v Lancashire dres Manchesteru United, bavlněné tričko a bavlněno-vlněný svetr.
Po roce tričko kromě polyesterových švů prakticky zmizelo a svetr se rozložil z 80 procent. Dres United? Ten vypadal, že by bez problémů stihl ještě několik přestupových období.
Fotbalové trikoty jsou totiž převážně polyesterové. Zatímco některé získávají časem obrovskou hodnotu (Maradonův dres ze slavného čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii se v roce 2022 prodal za více než sedm milionů liber) miliony obyčejných replik mají přesně opačný osud.
Jejich životní cyklus se navíc stále zkracuje. „Každou sezonu většina dresů zdraží v průměru o pět liber. Dres Tottenhamu například stojí 90 liber. Přitom už začátkem února přicházejí výrazné slevy, někdy až 55 procent. Takže něco, co má už tak krátkou životnost, má ještě kratší období, kdy se prodává za plnou cenu,“ upozorňuje Czutkowna.
Jeden dres na dvě sezony? Brentford ukazuje cestu
Jednou z možností je přestat každý rok vyrábět úplně novou sadu. Brentford od roku 2021 používá některé domácí dresy dvě sezony, což přijali pozitivně i jeho příznivci.
Další variantou by mohl být systém, při němž fanoušek odevzdá starý dres a získá slevu na nový. Klub by zároveň rozhodoval o dalším využití vráceného oblečení.
Ani současná výroba z recyklovaných plastových lahví není podle Czutkowny tak ekologická, jak na první pohled vypadá. Lahve totiž mohou být opakovaně zpracovány na další lahve, zatímco jejich přeměnou na textil se tento uzavřený recyklační cyklus naruší. Nadějněji vidí technologii, při níž vznikají nové polyesterové dresy přímo ze starého textilu.
Rozměr problému není malý. Podle odhadu UEFA je na konci sezony zničeno přibližně 60 procent profesionálního klubového vybavení. Po letošním mistrovství světa se navíc odhadovalo až 20 milionů nevyužitých dresů, jejichž další využití komplikují mimo jiné pravidla kolem ochranných známek a sponzorů.
Část nepotřebných dresů může skončit u charitativních organizací, další lze přepracovat třeba na klobouky, izolaci nebo dokonce výplně pelíšků pro psy.
Czutkowna ale upozorňuje, že hlavní změna musí přijít už na začátku. Fotbal potřebuje přestat zacházet s dresem, za který fanoušek zaplatí nemalé peníze a ke kterému si vytvoří vztah, jako s výrobkem na jeden ročník.
"Fast fashion je pod obrovským drobnohledem, ale sport zatím vzhledem ke svému globálnímu dosahu a objemu produkce zůstává překvapivě stranou,“ shrnuje Czutkowna.
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