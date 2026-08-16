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DRBNA HISTORIČKA: Triumfální zájezd Máje na Moravu kvůli stavbě Národního domu v Prostějově

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Jedním z největších kulturních svátků v moderní historii Prostějova byla slavnost položení základního kamene k Národnímu domu. Vhodnou příležitostí k tomu byla oslava 60. narozenin národního básnického idolu Svatopluka Čecha a slavnostní akce proběhla za účasti zástupců spolku spisovatelů Máj v čele s Jaroslavem Vrchlickým ve dnech 23. a 24. května 1906.
Slavnost položení základního kamene k Národnímu domu v Prostějově 24. 5. 1906

Slavnost položení základního kamene k Národnímu domu v Prostějově 24. 5. 1906

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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