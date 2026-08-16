DRBNA HISTORIČKA: Triumfální zájezd Máje na Moravu kvůli stavbě Národního domu v Prostějově

Slavnost se stala národní manifestací, holdem významným českým spisovatelům a pro ně samotné nečekaně hlubokým zážitkem. Na každém nádraží od Konice přes Stražisko Kostelec na Hané až po Prostějov se zastávky proměnily v malou slavnost s vítacími projevy, pohoštěním, hudbou, zpěvem a květinami. Nádraží západní dráhy v Prostějově a přilehlou Rejskovu ulici doslova oblehly stovky obyvatel města, zástupci vlasteneckých spolků a představitelé samosprávy. Přítomni byli starosta města Josef Horák a předseda Družstva spolkového domu František Kovářík. Vedle Jaroslava Vrchlického byli členy delegace spisovatelé Adolf Heyduk a Václav Štech.
23. května večer přednášel Jaroslav Vrchlický v Binkově sále hostince U Boučků o Svatopluku Čechovi. Představil jeho osobnost i mnohovrstevnaté dílo. Prostějov označil za milé město a srdce zlaté Hané, proto také přednesl Čechovu báseň Moravě. Nadšený dav dokonce v Rejskově ulici vypřáhl mistrovi koně a sám táhl kočár. Po přednášce se konal v Habustově sále přátelský večírek. František Kovářík tam vzácné hosty představil „jako buditele kulturního rozvoje a pružiny našeho duševního života“.
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Následující den 24. května byli hosté přijati na radnici, kde se seznámili s Kotěrovými plány. Následovala okružní jízda městem. Prohlédli si hřbitov, kde se zastavili u hrobů manželů Vojáčkových, spisovatele Jana Spáčila-Žeranovského a novináře a národního činitele Josefa Vrly. Mohli také vidět, jak se město proměňuje a kolik nových škol, továren dalších objektů bylo postaveno.
Z projížďky směřovali přímo na staveniště v Jungmannových sadech. Byla zde postavena tribuna. Přítomni byli také zástupci měst Kroměříže, Přerova, starostové obcí, členové spolků a mládež. Slavnost zahájil předseda družstva František Kovářík. Potom hovořil starosta města Josef Horák, který vyslovil přání, aby se Národní dům stal skutečným chrámem umění, ušlechtilé zábavy a důstojným reprezentačním střediskem spolkového ruchu Prostějova.
Projevy pronesli také hosté Jaroslav Vrchlický, Adolf Heyduk a Václav Štech. František Kovářík následně vyzval Jaroslava Vrchlického, Adolfa Heyduka a Josefa Horáka k zahájení stavby „zapuštěním rýče do země“, které bylo provázeno fanfárami hudebníků řízených B. Feistem. Vrchlický tento akt provázel slovy: „Přeji z celého srdce, aby tato drahá a posvátná země moravská hrdě nesla a dochovala věkům budoucím dům, který sloužiti má umění národnímu, zpevnění citu vlasteneckého a ku sdružení bratrskému všech vrstev obyvatelstva prostějovského“.
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Adolf Heyduk řekl: „První rýpnutí k dílu lásky buď požehnáno, vždyť z lásky roste sdružení, v sdružení roste síla a ze síly roste vítězství.“ Starosta Josef Horák pronesl heslo: „K povznesení českého umění a k zušlechtění srdce a ducha českého lidu!“
Na závěr se konal v Habustově sále banket za účasti hostů a Prostějovanů. Zdravici pronesl jménem Měšťanské besedy a pořadatelů Josef Konvička, který poukázal na význam spolku Máj. Všichni přítomní vyjádřili přesvědčení, že znovu přijedou na otevření Národního domu, což se také stalo. Národní dům byl totiž postaven v rekordním čase za rok a půl. Slavnostně byl otevřen ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 1907.