Drátěnka vložená do pračky působí jako podivný nápad. Zkušené hospodyňky však dobře znají její praktický význam

Abyste vyčistili pračku, nemusíte mít doma zásobu chemických prostředků. Postačí vám několik obyčejných ingrediencí, díky nimž ušetříte a zároveň vyčistíte pračku.
Většina lidí si v obchodě nakupuje prostředky na uklízení, protože si myslí, že jsou k úklidu potřeba. Pokud se ale podíváte na složení,
jedná se o několik složek, které má téměř každý doma, stačí se naučit je používat. Příkladem může být čištění pračky, které není vůbec složité – a stačí vám k tomu několik věcí, jež máte doma. Využijte sílu drátěnky
Nemusíte drátěnkou vydrhnout buben pračky. Toto zařízení lze totiž uklidit i trochu jiným způsobem, při němž použijete drátěnku.
Navíc s tímto trikem vyčistíte z pračky nepříjemný zápach, kterého se nemůžete dlouhodobě zbavit. Přímo do bubnu dejte asi 2 až 3 lžíce obyčejné jedlé sody.
Po tom, co dáte do pračky jedlou sodu, přidejte ještě drátěnku, kterou obvykle používáte na mytí nádobí
nebo čištění nečistot, jež nechtějí pustit. Jakmile bude drátěnka v pračce, spusťte jakýkoliv prací program. Po uplynutí 15 minut pračku zastavte, vyjměte drátěnku, zavřete dvířka a nechte prací program dokončit. Drátěnka dokáže pračku dokonale vyčistit
Možná se vám to zdá podivné, ale drátěnka společně s jedlou sodou umí z pračky dostat nejen nepříjemný zápach, ale i
většinu nečistot, které se v ní nacházely. Jakmile budete mít tento trik hotový, uvidíte, že po vyprání dalšího prádla ho budete z pračky vyndávat krásně voňavé od pracího prášku.
Využijte sílu octu
Některé pračky začnou po čase zapáchat, protože se v nich usazuje prací prášek a zbytky aviváže a není špinavý jen buben zevnitř, ale také prostory, které nevidíte, a odtoková hadice. Abyste tato těžko dostupná místa očistili, použijte ocet.
Nalijte ho do přihrádky na prací gel a do druhé přihrádky přidejte hrnek jedlé sody. Abyste vylepšili efekt čištění, nalijte dva hrnky octa i dovnitř bubnu. Na pračce nakonec nastavte nejvyšší teplotu, vyberte nejdelší prací cyklus a pračku pusťte naprázdno. Fotografie: Freepik
Jakmile pračka bude chtít začít máchat, zastavte ji. Vodu v ní nechte nejlépe přes noc nebo alespoň
několik hodin, aby mohl ocet s jedlou sodou působit. Druhý den nebo po několika hodinách pračku opět spusťte a nechte ji i vypustit. Pokud je to poprvé, co jste pračku čistili, podívejte se i na další místa. Prostor pod zásuvkou na prací prášek
Abyste mohli vytáhnout šuplík na prací prášek, musíte si zjistit v návodu, jak to u své pračky udělat správně.
Většina praček má v okolí zásuvky plastový háček, který musíte zmáčknout, pak půjde šuplík jednoduše vyndat. Ten následně omyjte horkou vodou z rychlovarné konvice a místo pod šuplíkem otřete houbičkou nebo hadrem.
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Zdroj: Goodhousekeeping, Smart Fox / YouTube
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Chytré hospodyně moc dobře vědí, proč jednou za čas dávají drátěnku do pračky appeared first on BydlímeÚtulně.cz.