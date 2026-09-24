Drama při odletu z Kréty. Cestující napadl pasažéry i posádku, z letadla ho odvedli v poutechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drama při odletu z Kréty. Cestující napadl pasažéry i posádku, z letadla ho odvedli v poutech
Tři lidé včetně dvou turistek z Polska utrpěli zranění při střetu dvou vozidel na hlavním tahu D400 v...
Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se od 1. října 2026 vrátí Airbus A380 společnosti Emirates....
Vyšetřování úniku oxidu uhelnatého v hotelu Rifugio Sapienza na sicilské Etně se rozšířilo o další závažnou...
Chorvatské úřady vydaly ve středu 23. září nové upozornění pro návštěvníky Stonu v Dubrovnicko-neretvanské...
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