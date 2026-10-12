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Drama plné zákulisních sporů i český hit. Fenomén Pan Halpern a pan Johnson míří online

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Získat lístky na vyprodaný divadelní koncert Petra Kostky a Františka Němce v pražském Divadle Ungelt bývá nadlidský úkol. Inscenace Pan Halpern a pan Johnson s více než 300 reprízami se však od října dostává přímo k divákům domů díky online platformě Dramox. Příběh hry přitom provází neuvěřitelné produkční zákulisí – od neobvyklého osudu autora, který byl původně opravářem automatů, až po konflikt s gigantem HBO a ikonickým sirem Laurencem Olivierem.
Drama plné zákulisních sporů i český hit. Fenomén Pan Halpern a pan Johnson míří online

Drama plné zákulisních sporů i český hit. Fenomén Pan Halpern a pan Johnson míří online

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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