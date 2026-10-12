Drama plné zákulisních sporů i český hit. Fenomén Pan Halpern a pan Johnson míří online

Získat lístky na vyprodaný divadelní koncert Petra Kostky a Františka Němce v pražském Divadle Ungelt bývá nadlidský úkol. Inscenace Pan Halpern a pan Johnson s více než 300 reprízami se však od října dostává přímo k divákům domů díky online platformě Dramox. Příběh hry přitom provází neuvěřitelné produkční zákulisí – od neobvyklého osudu autora, který byl původně opravářem automatů, až po konflikt s gigantem HBO a ikonickým sirem Laurencem Olivierem.
Příběh samotné hry přitom provází fascinující filmová a televizní historie, ve které nechybí gigant HBO, držitel Oscara sir Laurence Olivier ani neuvěřitelný osud samotného autora. Britský autor Lionel Goldstein (nar. 1935) je samouk bez klasického vzdělání, který v mládí vystřídal desítky profesí od lodního holiče přes taxikáře až po opraváře hracích automatů či starožitníka. Svůj životní text napsal na základě jediné věty, kterou mu v pětadvaceti letech mezi řečí pronesl jeho ženatý účetní o tajných obědech s vdanou dámou. Goldstein na tento moment nemohl zapomenout a po dvaceti letech napsal komediální drama o dvou starších mužích, které osudově spojila jedna žena.
Od opraváře automatů k hollywoodské inspiraci
Děj začíná na hřbitově, kde se pan Halpern na pohřbu své ženy Florence setkává s tajemným panem Johnsonem. Během chvíle zjišťuje, že tento cizí muž stál po boku jeho manželky jako důvěrný přítel více než padesát let. Z původně napjatého setkání se rozvíjí strhující, vtipný i hluboce dojemný dialog plný odhalování starých tajností, střetu judaismu s křesťanstvím i hledání odpovědi na otázku, zda lze druhého člověka vůbec někdy zcela poznat.
Zklamání z HBO a boj s přízvukem Laurence Oliviera
Když Goldstein začátkem 80. let napsal scénář pro televizi, po nabídce okamžitě skočila prestižní stanice HBO. Zde však došlo k dramatickému sporu. Autor si pro hlavní role vysnil divadelního barda Ralpha Richardsona, produkce HBO ale přes jeho odpor obsadila obří hollywoodskou hvězdu a držitele Oscara Laurence Oliviera a po jeho boku Jackieho Gleasona.
Ačkoliv film z roku 1984 získal prestižní ceny (včetně Ceny za nejlepší hru pro kabelovou televizi v USA) a Olivierův výkon byl kritiky oslavován jako vrchol jeho pozdní kariéry, sám autor byl zděšen. Olivierův pokus o severolondýnský akcent smíchaný s americkým dialektem považoval za katastrofální. Právě touha napravit tuto „křivdu z televizního zpracování“ nakonec Goldsteina přivedla k myšlence přepracovat příběh pro divadelní prkna. Divadelní verze následně obletěla doslova celý svět od Ameriky přes Francii až po Izrael.
Český herní koncert v režii Ladislava Smočka
V české adaptaci Divadla Ungelt v režii Ladislava Smočka se z hry stal obrovský fenomén. Petr Kostka a František Němec dokazují, že bez složitých kulis či efektů utáhnou 90 minut napětí i humoru čistě svým charizmatem a dokonalou souhrou.
„Petrova energie je, zdá se, nevyčerpatelná. Někdy si připadám jako nenasytná pijavice, co nebaží po krvi, ale živí se jeho životadárnou dobrou náladou a chutí hrát a hrát dobré divadlo. Díky, Petře,“ vyznává se František Němec svému kolegovi.
A režisér Ladislav Smoček k tomu dodává: „I tentokrát jsem s oběma zažíval vrcholné souznění a požitek, jaký režisér může zažít. S jakou zralou chápavostí se oba postupně zmocnili svých postav a dovedli je snad na tu nejvyšší úroveň. Ta čest spoluvytvářet s nimi to, co v představení uvidíte, patří k mým nejsilnějším momentům u divadla.“ Díky propojení s platformou Dramox si nyní tento neopakovatelný zážitek a neskutečné herní mistrovství mohou užít diváci po celé zemi přímo na svých obrazovkách.
Zdroj: Dramox