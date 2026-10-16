Drama na oblíbeném chorvatském ostrově. Rus napadl mladou Němku, pak se vrhl i na policisty

K napadení došlo v úterý 13. října přibližně ve 23 hodin v oblasti Malinska na západním pobřeží chorvatského ostrova Krk. Policie přijala oznámení o násilném chování a vyslala na místo hlídku. Po příjezdu policisté nalezli osmadvacetiletou německou občanku, která měla viditelná poranění hlavy. Z dosavadního vyšetřování vyplynulo, že ženu předtím po slovní rozepři fyzicky napadl pětatřicetiletý muž s ruským občanstvím. Útok navíc doprovázely vážné výhrůžky. Okolnosti samotné hádky ani vztah obou účastníků policie ve zveřejněných informacích blíže neupřesnila.
Agresivní muž zaútočil i na policejní hlídku
Zásah se zkomplikoval ve chvíli, kdy policisté začali se zraněnou ženou hovořit. Během jejich rozhovoru se na místo dostavil také muž, kterého následně vyšetřovatelé označili za podezřelého z napadení. Policisté proti němu zakročili a rozhodli o jeho zadržení. Pětatřicetiletý Rus však odmítal respektovat jejich pokyny a začal klást aktivní odpor. Situace následně vyústila ve fyzický útok proti dvěma zasahujícím policistům. Oba příslušníci hlídky při zákroku utrpěli zranění.
Lékařským vyšetřením se později potvrdilo, že zraněni byli všichni tři účastníci incidentu, tedy německá občanka i oba policisté. Ve všech případech šlo o lehká zranění. Přestože měla žena při příjezdu hlídky viditelně poraněnou hlavu, žádné závažnější následky zveřejněné výsledky lékařských prohlídek nepotvrdily. Chorvatská policie současně neuvedla, zda některý ze zraněných potřeboval nemocniční ošetření nebo jak dlouho případná léčba potrvá. Podrobnosti o způsobu fyzického napadení rovněž nezveřejnila. V dostupných informacích není uvedeno ani to, zda incidentu přihlíželi další svědci.
Rus čelí podezření z několika trestných činů
Případem se zabývali policisté z ostrova Krk společně s kriminalisty přímořsko-gorské policejní správy. Vyšetřování se soustředilo nejen na původní napadení německé občanky, ale také na následné jednání podezřelého vůči policistům. Muž čelí podezření ze dvou trestných činů souvisejících s použitím násilí proti úřední osobě. Další podezření se týkají ublížení na zdraví a vyhrožování. Po dokončení policejního vyšetřování bylo proti muži podáno trestní oznámení příslušnému státnímu zastupitelství. Následně byl předán pracovníkovi odpovědnému za dohled nad zadrženými osobami.
Výsledky vyšetřování chorvatská policie zveřejnila ve čtvrtek 15. října, tedy dva dny po samotném incidentu. V této fázi jde stále o podezření z trestných činů, nikoli o pravomocné rozhodnutí soudu. Policie zatím nezveřejnila informace o případném soudním jednání ani o tom, zda bude navržena vyšetřovací vazba. Není proto možné předjímat, jaký trest by pětatřicetiletému muži mohl hrozit. Případ nyní přešel z policejní fáze k příslušným orgánům činným v trestním řízení. Zveřejněné informace tak zatím potvrzují zadržení podezřelého, rozsah zranění a právní kvalifikaci vyšetřovaných skutků.
Použité zdroje: primorsko-goranska-policija.gov.hr, hrt.hr, index.hr