V komedii Drahé tety a já z roku 1974 pátrají dvě ztřeštěné sestry po pachateli loupeže. Kriminální zápletku pro režiséra Zdeňka Podskalského navíc zkomplikoval fakt, že herečka Iva Janžurová procházela během jarního natáčení těhotenstvím.
Návštěva snoubence skončila policejním vyšetřováním
Stará panna Fany (Nataša Gollová) a vdova Andělka (Eva Svobodová) žijí ve společné domácnosti v jihočeském městečku. Jednoho dne očekávají příjezd milované neteře Hermínky (Iva Janžurová), která jim má konečně představit svého snoubence Michala (Jiří Hrzán). Ráno plné nákupů a příprav však přeruší ozbrojená loupež v místní spořitelně.
Fany se stane nechtěnou korunní svědkyní zločinu, a když se na místě činu objeví nic netušící Michal, uklouzne po rozsypaných švestkách. Teta, která mladíka dosud nepoznala, jej omylem označí za lupiče. Michal se tak rázem ocitá v hledáčku policie jako hledaný zločinec. Když si sestry později uvědomí svou chybu, rozhodnou se svou výpověď odvolat a napravit situaci vlastním, velmi svérázným a zmatečným vyšetřováním.
Komedie těžila z opravdového přátelství
Režisér Zdeněk Podskalský si v případě této kriminální veselohry napsal scénář zcela sám, což pro něj nebylo typické, protože často spolupracoval s autory formátu Jaroslava Dietla. Příběh svérázných sester z maloměsta se inspiroval divadelní klasikou Jezinky a bezinky a nabídl velký prostor dvěma hereckým legendám.
Nataša Gollová a Eva Svobodová, které postavy tet ztvárnily, se znaly velmi dobře už z dob válečné komedie Roztomilý člověk a pojilo je celoživotní přátelství. Jejich reálný vztah tak na plátně dodal společné domácnosti obou žen silnou autenticitu.
Natáčení podpořila plynulá práce kameramana Miroslava Ondříčka, který dění zaznamenal na jihu Čech. Vyloupenou spořitelnu tvůrci umístili do Vlachova Březí, konkrétně na náměstí Svobody. Další scény, jako procházka okolo kašny nebo záběry z vinárny, vznikaly přímo v Českých Budějovicích a okrese Strakonice.
Sanitka čekala poblíž placu
Iva Janžurová natáčela roli neteře Hermínky těhotná. Ačkoliv se nejednalo o příliš fyzicky náročnou roli, produkční tým nechtěl během pracovního programu nic podcenit. Po celou dobu jarního natáčení proto poblíž herečky pro jistotu vyčkávala připravená sanitka.
Náročné okamžiky před kamerou čekaly i na Jana Skopečka v roli manžela záletné hostinské v podání Miriam Kantorkové. Scénář předepisoval, že má svou hereckou kolegyni silně zfackovat. Aby Skopeček zabránil zbytečnému opakování násilné scény, hned napoprvé do úderu vložil veškerou sílu. Kantorková schytala ránu, která jí dala zabrat a neubránila se slzám, přesto svému kolegovi následně poděkovala, že záběr zvládli na první pokus.
O nejdražší záběr celé veselohry se pak postarala destrukce vozu. Štáb si pro natáčení operativně vypůjčil auto od místní policie. Kaskadér ho však během hodiny zničil a při následném odvozu se pod vrakem propadl poklop. Vůz tak spadl do fekální jímky a ven ho musel zvedat jeřáb nepojízdný a zaplavený nečistotami.
Komedii Drahé tety a já odvysílá stanice Prima v úterý 17. listopadu v 16:10.
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