Drahá terasa se vám brzy rozpadne pod nohama. Šetření na vrutech a špatný spád prkna nenávratně zničí

Venkovní dřevěná či kompozitní terasa představuje přirozené prodloužení obytného prostoru do zahrady a ideální místo pro letní odpočinek. Při její stavbě svépomocí se však majitelé domů často dopouštějí zásadních konstrukčních chyb, které zkrátí životnost celé konstrukce z plánovaných dvaceti let na pouhých pět. Zanedbaný spád směrem od domu, přímé položení roštu na beton a absence vzduchové mezery vedou k trvalému zadržování dešťové vody, hnilobě nosných trámů a nevratnému zkroucení pochozích prken.
Krásné letní počasí svádí k zahradním projektům a vybudování terasy patří k nejpopulárnějším vylepšením rodinného domu. Ať už sáhnete po klasickém modřínu, exotickém dřevě nebo bezúdržbových dřevoplastových prknech (WPC), pochozí povrch tvoří pouze viditelnou část celé stavby. To nejdůležitější pro celkovou trvanlivost se odehrává pod prkny. Právě v základech, odvětrání a správném odvodnění vznikají nejnákladnější omyly, které se naplno projeví až po první či druhé zimě.
1. Chyba: Nulový nebo opačný spád směrem k domu
Nejčastější začátečnickou chybou je položení terasy do absolutní roviny. Voda z deště a tajícího sněhu potřebuje gravitaci, aby mohla z povrchu i nosného roštu rychle odtékat. Pokud prkna nemají spád, tvoří se na nich kaluže, v drážkách se usazuje organický prach s mechem a dřevo trvale bobtná.
Základní pravidlo stavební fyziky velí vyspádovat terasu vždy směrem od obvodové zdi domu do zahrady. Minimální doporučený sklon činí 1,5 až 2 procenta, což představuje výškový rozdíl 1,5 až 2 centimetry na každý běžný metr délky. Pokud by terasa směřovala k fasádě, srážková voda začne vzlínat do zdiva a základové konstrukce domu, což vede k závažným stavebním poruchám.
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Položit dřevěné podkladní hranoly přímo na udusanou zeminu, štěrk nebo betonovou desku je zaručený způsob, jak rošt odsoudit k rychlému zániku. Dřevo v přímém kontaktu s vlhkým podkladem funguje jako knot, nasává zemní vlhkost a nemá šanci vyschnout.
Jak ve svých konstrukčních standardech detailně uvádí britská profesní asociace
Timber Development UK v odborné příručce Timber Decking Handbook, dřevěný nosný rošt musí být od podkladu dokonale konstrukčně oddělen. Spodní hrana hranolů musí ležet na rektifikačních plastových terčích, betonových patkách nebo pryžových podložkách. Mezi terénem a spodní hranou prken je nezbytné zachovat větranou vzduchovou mezeru o výšce minimálně 50 až 100 milimetrů, která zajistí nepřetržité proudění vzduchu a odvod vlhkosti. Správné založení a vyvýšení terasy nad terénem zajišťuje spolehlivé odvětrání dřevěného roštu. 3. Chyba: Absence hydroizolační ochrany nosných trámů
Místem, kde se voda drží nejdéle, je styčná plocha mezi pochozím prknem a nosným hranolem. Dešťová voda stéká mezerami mezi prkny přímo na vodorovnou horní plochu nosníku. Navíc v místě vrutu vzniká kapilární štěrbina, kterou voda proniká hluboko do dřevní hmoty nosníku, kde dřevo zevnitř nepozorovaně vyhnije.
Jednoduchým a levným řešením je použití samolepicí butylové nebo EPDM hydroizolační pásky, která se nalepí na celou horní stranu nosných hranolů před pokládkou prken. Páska vytvoří vodotěsnou bariéru, kolem vrutu se pružně zatáhne a zabrání pronikání vlhkosti do jádra konstrukce, což potvrdily i zkoušky v americkém centru stavebních spojů
Simpson Strong-Tie Deck Center zaměřeném na stabilitu teras. Zadržovaná dešťová voda a nedostatečný spád vedou k rychlé tvorbě řas a degradaci dřeva. 4. Chyba: Podcenění dilatačních spár mezi prkny
Dřevo i kompozitní materiály neustále pracují vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. V létě za sucha se prkna sesychají a zužují, na podzim a v zimě vlivem vlhka a mrazu bobtnají a zvětšují svůj objem. Pokud prkna namontujete těsně k sobě bez dostatečných mezer, při prvním delším dešti se vzepřou, vytrhají vruty a celá plocha terasy se nevratně zvlní.
Spáry u přírodního dřeva: Mezi jednotlivými prkny musí být podélná dilatační mezera v šířce 5 až 8 milimetrů podle druhu dřeviny a její počáteční vlhkosti při montáži. Čelní dilatace u stěn: V místech, kde terasa přiléhá k fasádě domu, schodům či zahradnímu obrubníku, je nutné ponechat volnou spáru alespoň 15 milimetrů pro neomezenou expanzi materiálu. Kompozitní WPC prkna: U kompozitních materiálů je klíčová podélná teplotní roztažnost. V chladném počasí se smršťují a v horkém letním slunci výrazně prodlužují, proto je nezbytné dodržet předepsané čelní spáry podle doporučení výrobce.
Pravidlo „stejně cibule jako masa“ kazí guláš. Proč váhový poměr 1:1 udělá z omáčky přeslazenou břečku 5. Chyba: Špatné vruty a příliš velké rozteče nosníků
Snaha ušetřit na spojovacím materiálu vede k dalším těžkým zklamáním. Použití běžných stavebních vrutů se žlutým či bílým zinkem je pro terasy zcela nevhodné. Kyseliny a třísloviny obsažené ve dřevě (zejména v dubu, modřínu či exotických dřevinách) zinkovou vrstvu během několika měsíců chemicky rozleptají. Kolem hlaviček vrutů se objeví nevzhledné černé skvrny a zkorodovaný vrut po čase pod tahem prkna praskne. Na terasy patří výhradně speciální nerezové terasové vruty třídy A2 nebo v případě chlorované vody u bazénu dokonce odolnější nerez A4.
Druhým častým nešvarem je velká vzdálenost mezi podkladními hranoly. Aby se prkna neprohýbala a terasa nepůsobila jako trampolína, nesmí rozteč nosníků překročit 40 až 50 centimetrů u klasických dřevěných prken a 30 až 40 centimetrů u kompozitních profilů.
Stejně jako u každé stavby v zahradě je navíc nutné brát ohled na sousedy a stavební předpisy, zejména pokud zvažujete zastřešenou pergolu nebo terasu v těsné blízkosti plotu, jak jsme podrobně vysvětlili u pravidel pro
odstupové vzdálenosti staveb od hranice pozemku. Podobně je nutné chránit dřevo před trvalým nánosem spadaného bioodpadu, kterému se věnujeme u úklidu podzimního listí na zahradě.
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Kvalitní a dlouhověká terasa nevzniká náhodou, ale dodržením konstrukční ochrany dřeva. Zajistěte spád minimálně 1,5 procenta směrem od domu, zvedněte nosný rošt nad terén pomocí podložek pro volné proudění vzduchu a chraňte horní hranu hranolů hydroizolační páskou. Dodržením dilatačních mezer a použitím kvalitních nerezových vrutů zabráníte hnilobě i deformacím a vaše terasa zůstane stabilní a bezpečná po celá desetiletí.
Zdroje fotografií drevena_terasa_zahradni_posezeni: Acabashi / Wikimedia CC 4.0 vyvysena_drevena_terasa_dum_zahrada: JDoorjam / Wikimedia CC 2.5 poskozeni_terasovych_prken_vlhkost: Fabian Horst / Wikimedia CC 4.0