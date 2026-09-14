Dovolenkový ráj zachvátil rozsáhlý požár. Plameny udeřily jen kousek od známého letoviska

Požár vypukl v neděli 13. září v kopcovitém terénu u městečka Benahavís v provincii Málaga. Oblast leží jen několik kilometrů od pobřeží Costa del Sol a nedaleko Marbelly, která patří k nejznámějším turistickým destinacím jižního Španělska. Benahavís a jeho okolí jsou známé také množstvím luxusních vil a rezidenčních komplexů. Oheň se kvůli větru a členitému terénu začal šířit velmi rychle a hustý kouř i plameny byly podle záchranných složek viditelné až z Marbelly.
Situace si vyžádala rozsáhlý zásah. Do boje s ohněm se zapojilo více než 200 hasičů a nasazena byla také letecká technika. Úřady současně nařídily přibližně 9500 obyvatelům Benahavísu a okolních rezidenčních oblastí, aby zůstali ve svých domech a nevycházeli ven. Dalších zhruba 50 lidí bylo preventivně evakuováno z domů, které se nacházely nejblíže postupujícímu požáru. Podle dosavadních informací však plameny žádnou obytnou nemovitost přímo nezasáhly.
Tři lidé se zranili, jeden skončil v nemocnici
Při požáru utrpěli zranění tři lidé. Jeden člověk se podle záchranných složek pokoušel proti plamenům zasáhnout a kvůli popáleninám musel být převezen do nemocnice. Zranil se také zasahující hasič, který utrpěl zlomeninu zápěstí. Třetí osobě byla poskytnuta zdravotní pomoc po nadýchání kouře. Informace o dalších zraněných zatím úřady nezveřejnily.
Práci hasičům výrazně komplikoval silný vítr a strmé svahy, po kterých se oheň mohl rychle přesouvat. Právě podmínky v této části Andalusie jsou při podobných událostech velmi důležité. Benahavís leží v kopcovité krajině jen několik kilometrů od hustě zastavěného pobřeží. V okolí se nachází řada rezidenčních komplexů, golfových areálů a vil, a proto úřady přistoupily k omezení pohybu obyvatel ještě předtím, než se plameny dostaly k jednotlivým nemovitostem.
Španělsko má za sebou mimořádně horké období
Nový požár přišel po mimořádně horkém létě. Španělská meteorologická služba AEMET označila období od června do srpna 2026 za nejteplejší léto v zemi od začátku souvislého měření v roce 1961. Vysoké teploty navíc pokračovaly i během září. Dne 2. září bylo v obci El Granado na západě Andalusie naměřeno 45,7 stupně Celsia, což byla nejvyšší hodnota zaznamenaná ve Španělsku v letošním roce.
Lesní požáry už letos podle údajů evropského informačního systému spálily ve Španělsku více než 296 tisíc hektarů území. Nebezpečí přitom nekončí automaticky s hlavní letní turistickou sezonou. Kombinace vysušené vegetace, vysokých teplot a silnějšího větru může vytvářet vhodné podmínky pro rychlé šíření ohně také během září. Událost u Benahavísu ukázala, že zvýšenou pozornost musí v jižním Španělsku dál věnovat situaci nejen místní obyvatelé, ale také lidé pobývající v turisticky vyhledávané oblasti Costa del Sol.