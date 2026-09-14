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Dovolenkový ráj zachvátil rozsáhlý požár. Plameny udeřily jen kousek od známého letoviska

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Jih Španělska zasáhl další vážný lesní požár. Oheň vypukl v kopcovité oblasti nedaleko známého letoviska Marbella, zranil tři lidi a úřady kvůli rychlému šíření plamenů přijaly rozsáhlá bezpečnostní opatření.
Dovolenkový ráj zachvátil rozsáhlý požár. Plameny udeřily jen kousek od známého letoviska

Dovolenkový ráj zachvátil rozsáhlý požár. Plameny udeřily jen kousek od známého letoviska

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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