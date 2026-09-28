Dovolená v pětihvězdičkovém resortu v Egyptě skončila problémy. Dvanáctileté dívce zjistili salmonelu

Evie pobývala s rodinou v resortu TUI BLUE Sensatori Coral Sea v Šarm aš-Šajchu, který TUI uvádí jako pětihvězdičkový hotel. Během dovolené se u ní podle rodiny objevily křeče v břiše, průjem a horečka, později také zvracení. Její stav si měl vyžádat dvě návštěvy hotelového zdravotnického zařízení, kde kvůli dehydrataci dostala nitrožilně tekutiny a podle zveřejněných informací také antibiotika.
Potíže podle rodiny pokračovaly i ve zbytku dovolené. Po návratu do Bradfordu ve Velké Británii měla následná vyšetření potvrdit nákazu salmonelou. Rodina současně tvrdí, že během pobytu viděla ve zdravotnickém zařízení také další hosty napojené na infuze. Samotná přítomnost dalších pacientů však neprokazuje, že trpěli stejným onemocněním ani že jejich zdravotní problémy měly společný původ.
Případem se zabývají právníci
Rodina se obrátila na britskou advokátní kancelář Irwin Mitchell, která se dlouhodobě zabývá také případy britských turistů se závažnými zažívacími onemocněními po dovolených v Egyptě. Podle informací zveřejněných britskými médii právníci prověřují tvrzení přibližně dvaceti dovolenkářů, kteří měli po pobytu ve stejném resortu zdravotní problémy. Jde však o počet klientů či případů uváděný právní stranou, nikoli o údaj potvrzený cestovní kanceláří nebo zdravotnickými úřady.
TUI zvýšený počet hlášení nepotvrdila
TUI uvedla, že tvrzení začala po medializaci prověřovat společně s hotelem, místními zdravotními orgány a britskou UK Health Security Agency. Společnost zároveň odmítla, že by sama evidovala dvacet hlášení spojených s tímto resortem. Podle jejího vyjádření nejsou k dispozici důkazy o zvýšeném počtu oznámených případů onemocnění a hotel podle TUI nepodléhá žádným mimořádným zdravotním ani bezpečnostním omezením. Příčina onemocnění dvanáctileté dívky proto zatím nebyla veřejně spojena s konkrétním jídlem, nápojem ani provozem hotelu.
TUI BLUE Sensatori Coral Sea nadále běžně nabízí pobyty a na svých stránkách jej prezentuje jako pětihvězdičkový resort v oblasti Šarm aš-Šajchu se 470 pokoji, několika restauracemi a all inclusive provozem. Vyšetřování tvrzení rodiny a dalších turistů tak zatím neznamená, že byla odpovědnost hotelu nebo cestovní kanceláře za jejich zdravotní problémy prokázána.
Zdroje: o2.pl, TUI BLUE, TUI.co.uk, Irwin Mitchell