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Dovolená v pětihvězdičkovém resortu v Egyptě skončila problémy. Dvanáctileté dívce zjistili salmonelu

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Rodinný pobyt v pětihvězdičkovém resortu v egyptském Šarm aš-Šajchu zkomplikovaly vážné zažívací potíže dvanáctileté Evie Hopkin. Dívka během dovolené potřebovala lékařské ošetření a nitrožilní tekutiny. Po návratu do Británie jí podle rodiny lékař diagnostikoval salmonelovou infekci. Okolnosti případu nyní prověřují právníci, TUI zvýšený výskyt nemocí v hotelu nepotvrdila.
Dovolená v pětihvězdičkovém resortu v Egyptě skončila problémy. Dvanáctileté dívce zjistili salmonelu

Dovolená v pětihvězdičkovém resortu v Egyptě skončila problémy. Dvanáctileté dívce zjistili salmonelu

Zdroj: Generováno ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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