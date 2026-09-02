Douděra opouští Slavii a míří do zámoří. V Cincinnati ho čeká spoluhráč, kterého zná z reprezentace

Když vás trenér po derby vyřadí z kádru a šéf klubu veřejně řekne, že jste sám avizoval zájem o zahraničí, zbývá jediné: najít místo, kde vás chtějí. Douděra ho podle informací amerického novináře Toma Bogerta z The Athletic našel v FC Cincinnati, klubu Major League Soccer, který řeší pravou stranu a kde už třetím rokem hraje Pavel Bucha. K 2. září 2026 se přestup finalizuje. Oficiální podpis zatím oznámen nebyl, ale směr je jasný.
Co se stalo ve Slavii
Příběh začal na konci české ligové sezony. Po nedohraném derby se Spartou Slavia vyřadila Douděru spolu s Tomášem Chorým z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Trenér Jindřich Trpišovský ještě 24. května na tiskové konferenci uznal, že oba hráči mají týmu sportovně co dát a jejich absence by znamenala oslabení. Jenže sportovní kvalita nestačila přebít problém s disciplínou.
Chorý se nakonec do přípravy na novou sezonu vrátil. Douděra ne. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík v červencovém rozhovoru pro iDNES uvedl, že wingbek už na konci sezony avizoval chuť vyzkoušet zahraničí a že začaly přicházet první nabídky. Slavia přitom Douděrovi teprve v dubnu 2024 prodloužila smlouvu až do 30. června 2028, klub tedy neprodává hráče na konci kontraktu, ale drží smluvní pozici a může inkasovat odstupné. Přestupová částka zveřejněna nebyla.
Proč zrovna Cincinnati
FC Cincinnati není v MLS žádný nováček bez ambicí. Klub vyhrál Supporters‘ Shield v roce 2023 a o rok později na stejnou trofej ztratil jediný bod. Do sezony 2026 vstupoval jako tým z horní vrstvy Východní konference. Po zápase 29. srpna 2026 drží šesté místo s 31 body, v zóně play-off, byť ne na čele.
Pro Douděru je podstatné něco jiného: Cincinnati řeší pravý kraj a nabízí konkrétní roli. V kabině navíc sedí Pavel Bucha, kterého klub získal 7. února 2024 z Viktorie Plzeň. Bucha figuruje na aktuální soupisce jako střední záložník a v obou reprezentačních oknech roku 2026, březnovém i červnovém, byl povolán do české reprezentace. Samotná adresa v MLS tedy hráče z národního týmu automaticky nevyřazuje.
Douděrovo vlastní vyjádření, proč dal přednost Americe před silnějšími evropskými soutěžemi, veřejně dohledatelné není. Z okolností se ale dá vyčíst pragmatický kalkul: v Edenu mimo A-tým by ztrácel čas, čekání na „lepší Evropu“ bez herní praxe by jeho cenu dál snižovalo. Cincinnati nabízí okamžité zapojení do rozběhnuté soutěže, známé prostředí díky Buchovi a klub, který se nepovažuje za průjezdní stanici.
Kdy může debutovat a kde to uvidíte
Douděra přichází do rozehraného ročníku, ne na předsezonní kemp. Podle kalendáře FC Cincinnati je první možný termín po dotažení registrace sobota 5. září 2026, domácí zápas proti D.C. United na TQL Stadium. Další ligové termíny následují rychle: 9. září ve Philadelphii a 12. září doma proti Charlotte.
Reálný debut ale závisí na dokončení přestupu, zdravotní prohlídce a administrativě kolem registrace. Podmínky smlouvy, délku ani finanční detaily, kluby zatím nezveřejnily.
Pro české fanoušky je klíčová informace o vysílání: od sezony 2026 jsou všechny zápasy MLS součástí předplatného Apple TV bez samostatného MLS Season Pass a bez regionálních výluk. Stačí standardní předplatné, funguje v Česku.
Kariérní posun, nebo ústup?
Srovnání s Buchou se nabízí, ale kulhá. Bucha odcházel z Plzně jako plánovaný, dlouhodobě připravený transfer. Douděra odchází po konfliktu a vyřazení z kádru, z mnohem krizovější výchozí pozice. Oproti top evropským ligám nejde o sportovní eskalaci směrem nahoru. Oproti sezení na tribuně v Edenu je to ale jednoznačný posun k pravidelnému vytížení.
Podle nás jde spíš o ambiciózní boční krok než o pád do anonymity. Cincinnati má infrastrukturu, výsledky a cíle. Douděra má smlouvu, která Slavii zajistí kompenzaci, a motivaci dokázat, že květnový konec v Edenu nebyl konec příběhu.
Zbývá jediné: dočkat se oficiálního oznámení a prvního hvizdu na TQL Stadium.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner