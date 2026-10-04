Douděra odešel ze Slavie, protože ho klub proměnil v robota. V Americe bránil Sáncheze a zažívá nepopsatelné pocity

Ještě v dubnu 2024 podepisoval Douděra ve Slavii novou smlouvu do roku 2028 a mluvil o klubu jako o domově, kde je šťastný. O dva roky později sedí v kabině FC Cincinnati a popisuje pocit, který ho nakonec přiměl odejít: „Musíte každý týden vyhrát, ať se v životě děje cokoliv. Cítil jsem se jako robot.“ Není to útok na konkrétního trenéra ani funkcionáře. Je to popis kultury, ve které strávil čtyři sezony, a ze které potřeboval vystoupit, aby se zase cítil jako člověk.
Z domova do režimu přežití
Douděrova slávistická kariéra měla všechno, co si český fotbalista může přát: pravidelné starty, tituly, sedm zápasů v Lize mistrů v poslední sezoně, reprezentační dres na mistrovství světa 2026. Jenže pod povrchem úspěchů se hromadil tlak, který podle jeho slov přehlušoval všechno ostatní. V listopadu 2024 navíc řešil vážnou rodinnou situaci, která jeho vnímání permanentního tlaku ještě zesílila.
Klíčové je, co Douděra neříká. Neukazuje prstem na jednoho člověka. Mluví o celkovém nastavení prostředí, o tom, že v ambiciózním českém klubu není prostor pro emoce, které nesouvisejí s výsledkem. „Přestával jsem cítit sám sebe,“ shrnuje v rozhovoru pro TN.cz. Slovo „robot“ v jeho podání není nadsázka. Je to diagnóza stavu, kdy člověk funguje, ale nežije.
Proč zrovna Cincinnati
Slavia už 23. července 2026 na předsezonní tiskové konferenci veřejně přiznala, že Douděra hledá angažmá v zahraničí. Přestup tedy nepřišel jako blesk z čistého nebe, klub s jeho odchodem počítal a koncem září se s ním oficiálně rozloučil.
Douděra sám říká, že se ptal známých v zahraničí na tamní kulturu a prostředí. Rozhodující byl telefonát s vedením Cincinnati. „Úžasný projekt,“ popsal svůj první dojem. Důležitou roli sehrál Pavel Bucha, který v Cincinnati působí od února 2024 a okamžitě se ujal role průvodce, propojil i manželky obou hráčů, aby usnadnil přesun celé rodiny. Bucha sám přitom z MLS dostal reprezentační nominaci, což Douděrovi ukázalo, že přesun za oceán neznamená zmizení z radarů národního týmu.
FC Cincinnati oznámilo přestup 2. září 2026. Smlouva běží do sezony 2027–28 s opcí na další ročník. Klub ho nepřivedl jako projekt na rozvoj, ale jako hotového wingbacka se zkušeností z velkých zápasů, který má okamžitě zpevnit pravou stranu.
Debut proti Sánchezovi
26. září 2026 přišel moment, který Douděra označuje za „nepopsatelný“. Na hřišti CF Montréal nastoupil v 58. minutě svého prvního zápasu v MLS, a na druhé straně stál Alexis Sánchez, bývalá hvězda Arsenalu a Barcelony, nyní hlavní ofenzivní zbraň Montréalu.
Cincinnati ten večer prohrálo 1:3, ale pro Douděru šlo o něco většího než výsledek. Kluk, který začínal v Dukle Praha, teď bránil jednoho z nejslavnějších jihoamerických útočníků posledních dvou dekád. „Když jsem začínal, něco takového jsem si neuměl představit,“ přiznává.
Jiný svět, jiný tlak
Americké prostředí Douděra popisuje v ostrém kontrastu s českým. Větší otevřenost, ochota naslouchat, méně souzení. Neznamená to, že by v Cincinnati chyběly ambice, vedení klubu při jeho podpisu zdůrazňovalo právě vítěznou mentalitu a lídrovství, které od něj očekává. Tlak existuje i tady. Jen má podle Douděry jinou formu: místo tiché povinnosti vyhrát za každou cenu je tu prostor pro komunikaci a emoce.
Lituje odchodu ze Slavie? Z veřejných výroků nic takového nevyplývá. Naopak, opakovaně říká, že si změnu užívá každý den, že chtěl novou zemi a kulturu a že první kontakt s Cincinnati ho utvrdil v tom, že rozhodnutí bylo správné.
Douděra neodcházel jako hráč na ústupu. Odcházel jako čerstvý účastník mistrovství světa s platnou smlouvou na další dva roky. Vybral si změnu v momentě, kdy ji nepotřeboval, a právě to o jeho rozhodnutí říká víc než cokoliv jiného.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle