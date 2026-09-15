Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Dostupnost bydlení padá, EU nabízí bič na Airbnb. Města ale musí splnit klíčovou podmínku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Aktem o dostupném bydlení, jak se nový návrh z pera Evropské komise nazývá, Brusel reaguje mimo jiné na snahu evropských měst omezovat krátkodobé ubytovávání turistů v soukromých bytech.
Dostupnost bydlení padá, EU nabízí bič na Airbnb. Města ale musí splnit klíčovou podmínku

Dostupnost bydlení padá, EU nabízí bič na Airbnb. Města ale musí splnit klíčovou podmínku

Zdroj:
Reklama
Další články z Update EU
„Jde o peníze českých občanů, ale evidentně ho nezajímají,“ reagují na Babišův vzdor europoslanci
„Jde o peníze českých občanů, ale evidentně ho nezajímají,“ reagují na Babišův vzdor europoslanci
Regio update | Česko proti škrtům. Začíná bitva o evropské peníze
Regio update | Česko proti škrtům. Začíná bitva o evropské peníze

Evropa se vrací k bitvě o peníze. Na stole je téměř dvoubilionový rozpočet EU na roky 2028–2034 a s ním i...

Dekarbo update | Obnova přírody v EU nabírá zpoždění
Dekarbo update | Obnova přírody v EU nabírá zpoždění

Plány na obnovu přírody odevzdalo Evropské komisi jen pět z 27 zemí. Česko mezi nimi není a svůj návrh drží...

Střední a východní Evropa chce hrát první ligu v AI. Devět zemí spojuje síly
Střední a východní Evropa chce hrát první ligu v AI. Devět zemí spojuje síly

Skupina devíti zemí střední a východní Evropy se v Praze dohodla na užší spolupráci v oblasti umělé...

Požárů v Evropě přibývá a účet roste. EU chce posílit prevenci
Požárů v Evropě přibývá a účet roste. EU chce posílit prevenci

S rostoucím rizikem požárů členské státy i evropské instituce řeší, jak rychle hasit, ale také jak jejich...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

Všechny články tohoto autora →
Update EU
Další články z kategorie Zprávy
Zobrazit více
Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.