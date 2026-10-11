Dostatek vitamínu B12 v těle je klíčový pro jeho správnou funkci. Doplňte jeho nízkou hladinu vhodným způsobem

Vitamín B12 je velmi důležitý vitamín pro lidské zdraví. Bohužel spoustu lidí nepřijímá tohoto vitamínu dostatek. Zjistěte, jak jej zahrnout do své stravy a jak poznat, že nám chybí.
Vitamin B12, nazývaný také kobalamin, je ve vodě rozpustný vitamin, který se podílí na metabolismu každé buňky v lidském těle. Je zvláště důležitý pro normální fungování nervového systému díky jeho roli při syntéze myelinu a zrání červených krvinek v kostní dřeni. Patří mezi osm ve vodě rozpustných vitamínů skupiny B, je největším a strukturálně nejkomplexnějším vitaminem. Existuje jako komplex živočišných bílkovin a jeho hlavním zdrojem jsou mikroorganismy střevního systému býložravců.
Obsažen v živočišných produktech
Většina lidí v rozvinutých zemích získává dostatek vitaminu B12 konzumací živočišných produktů, včetně masa, mléka, vajec a ryb. Existují také potraviny obohacené vitamínem B12. Doplňky vitaminu B12 jsou k dispozici v tabletách buď v jednom přípravku, nebo v multivitaminu.
Fotografie: Freepik Proč jej nepřijímáme dostatek?
Nejběžnější příčinou nedostatku vitaminu B12 ve vyspělých zemích je zhoršená absorpce v důsledku ztráty endogenního faktoru žaludku, který se musí na absorpci vázat na zdroj potravy B12. Tento stav se nazývá maligní anémie. Nutriční nedostatek vitaminu B12 je ve vyspělých zemích velmi vzácný kvůli jeho adekvátnosti v potravinách živočišného původu, ale také kvůli existenci mnoha potravin obohacených vitaminem B12.
Příznaky nedostatku vitamínu B12
Snížený příjem vitaminu B12 může způsobit vážné a nevratné poškození, zejména mozku a nervového systému. Mezi nejčastější příznaky patří únava, letargie, deprese, špatná paměť, dušnost bez zjevné příčiny, bolesti hlavy a bledá kůže. Nedostatek se projevuje zejména u starších osob (nad 60 let), které s přibývajícím věkem produkují v žaludku méně žaludeční kyseliny, čímž se zvyšuje pravděpodobnost nedostatku B12.
Nedostatek vitaminu B12 může také způsobit příznaky mánie a psychózy. Dalším typickým příznakem je svalová slabost, protože červené krvinky nemají dostatek kyslíku, takže svaly nemohou být dostatečně okysličeny.
Kdo může trpět nedostatkem vitamínu B12?
Nedostatek vitaminu B12 je obvykle způsoben nízkým příjmem potravin, které jej obsahují, ale může být také důsledkem malabsorpce, střevních poruch, nízké vazby na bílkoviny a užívání určitých léků. Vitamin B12 je v rostlinných produktech vzácný, takže vegetariáni pravděpodobně trpí nedostatkem vitaminu B12.
Děti jsou také ohroženy nedostatkem vitaminu B12, pokud se narodí vegetariánským matkám. Zranitelní jsou také starší lidé, jejichž strava se omezuje na maso nebo živočišné produkty. Nedostatek vitaminu B12 se může objevit mezi 40 % až 80 % vegetariánské populace.
Zdroje vitamínu B12
Bohatým zdrojem vitaminu B12 jsou játra, hovězí, jehněčí, ryby, vejce a mléčné výrobky.
Zdroj:
WebMd
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