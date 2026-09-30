Dostanete gól a zboří se vám svět, přiznal kapitán Sparty Chlapík. Augusta po kolapsu v Hradci požaduje zásadní změnu

Když Filip Chlapík stál v útrobách hradecké arény před novináři, nemusel hledat slova dlouho. „Dostaneme gól a jako kdyby se zbořil svět. Psychicky to nebylo dobré.“ Kapitán Sparty tím řekl víc než celá tisková konference. Neukázal na kondiční manko, na přípravné zápasy, na rozehrávku. Ukázal na hlavy. A hlavně na to, co se v nich stane v okamžiku, kdy puk skončí za vlastním brankářem. Jenže tohle nebyl blesk z čistého nebe; Chlapík prakticky totéž řekl už o den dřív, po domácí porážce 0:1 s Karlovými Vary. Hradec jen zvýraznil problém, který se ve sparťanské kabině ozýval už předtím.
Pět minut, tři góly, jeden vzorec
Úterní zápas v Hradci Králové začal pro Spartu jako noční můra v přímém přenosu. Za 4 minuty a 51 sekund inkasovala třikrát. Brankář Josef Kořenář, který nastoupil poprvé v sezoně, neměl šanci se chytit; obrana před ním se rozpadla dřív, než stačil zaregistrovat první střelu. Trenér Patrik Augusta sáhl po oddechovém čase. A pak se stalo něco paradoxního: Sparta zbytek utkání vyhrála 3:1. Chlapík skóroval, tým se zvedl, Kořenář v závěru vytáhl klíčový zákrok proti Perretovi. Jenže konečný stav 3:4 nikdo neotočil.
Právě tady leží jádro problému. Sparta nedokáže hrát šedesát minut stejně. Pětapadesát jich zvládne slušně, ale těch zbývajících pět ji stojí zápasy. A nejde o plošně špatné první třetiny; souhrnné skóre úvodních dvaceti minut v šesti zápasech je 5:4 ve prospěch Sparty. Problém jsou krátké, ale fatální výpadky, které přicházejí po inkasovaném gólu jako dominový efekt.
Chlapíkova diagnóza: nastavení hlavy, ne svaly
Den před hradeckým debaklem prohrála Sparta doma s Karlovými Vary 0:1. Chlapík tehdy na klubovém webu mluvil o nastavení hlavy, o čekání na to, „co kdo udělá“, o tom, že tým potřebuje návrat ke kořenům. Po Hradci přidal ještě ostřejší formulaci o zříceném světě.
Co z obou výpovědí vyplývá:
- Problém není kondiční. „Jsme profesionálové, na to trénujeme celé léto,“ odmítl Chlapík výmluvu na program i fyzickou nepřipravenost.
- Problém je v sebevědomí. Po inkasovaném gólu tým ztratí klid a schopnost držet herní plán. Nejde o jednu chybu, ale o řetězovou psychickou reakci, která rozbije další střídání.
- Problém je v individualitě. Místo kolektivního tlaku čekají hráči, kdo situaci vyřeší za ně.
Dvě po sobě jdoucí porážky, dvě téměř identické diagnózy od kapitána. To už není náhoda, to je vzorec.
Augusta ví, co chce. Otázka je, jestli to kabina přijme
Nový hlavní trenér Patrik Augusta přišel do Sparty před sezonou se smlouvou na dvě sezony a s jasným slovníkem: odvážně, obětavě, bojovně, konzistentněji. Po šesti kolech zní tahle předsezonní rétorika jako seznam nesplněných přání.
Augusta po Hradci neschovával hlavu do písku. Jeho požadavky byly konkrétní:
- Začínat každý zápas od první minuty se stejnou energií jako za stavu 0:3.
- Pracovat celých šedesát minut, ne padesát pět.
- Hrát „hokej, který bolí“; chtít každý souboj, každý puk, postavit se jeden za druhého.
„Pokud nebudeme hrát šedesát minut, nevyhrajeme,“ shrnul Augusta na klubovém webu. Zní to jako banalita. Jenže právě banality se nejtěžší dodržují, když vám po první inkasované brance spadne sebevědomí k ledu.
Přímý signál o ohrožení Augustovy pozice z klubu nezazněl a po šesti kolech by byl takový krok extrémní. Tlak ale poroste s každou další porážkou, která bude mít stejný scénář.
Tabulka mluví jasně, a čas běží
Pohled na tabulku extraligy po šestém kole je pro Spartu nepříjemné čtení:
|Klub
|Zápasy
|Body
|Třinec
|6
|18
|Pardubice
|6
|15
|Plzeň
|6
|11
|Motor
|6
|10
|Sparta
|6
|7
Ztráta jedenácti bodů na vedoucí Třinec po šesti kolech. V novodobé historii klubu se dá dohledat jen sezona 2019/20, kdy Sparta měla po šesti zápasech osm bodů, tedy stále víc než teď. Ročníky 2016/17 i 2017/18 přinesly po šesti kolech devět bodů. Sedm bodů je v dostupných archivech dno.
Samotné play-off Spartě akutně nehrozí; devátá příčka je stále v postupové zóně. Skutečné riziko je jinde: pokud se z mentálního výpadku stane opakovaný vzorec, kontakt s elitní čtyřkou se ztratí ještě před koncem října. A dostat se zpět nahoru v extralize, kde se body sbírají těžce, vyžaduje sérii, na kterou potřebujete právě to, co Spartě teď chybí: stabilní sebevědomí.
Ve čtvrtek 1. října přijede na Spartu čtvrtý tým tabulky Motor s deseti body. Na systémovou změnu jsou dva dny málo. Na mentální reset možná dost, pokud si kabina Chlapíkova slova vezme k srdci a přestane čekat, až se svět zboří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka