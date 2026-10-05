Dostál zastavil Floridu 29 zákroky a má bilanci snů. Vejmelka dostal tři góly a Utah padl na Rangers

Na ukazateli v Honda Center svítilo 64:14, když Mikael Granlund v přesilovce čtyři na tři poslal puk za Jacoba Markströma. Do konce prodloužení zbývalo 46 sekund a Anaheim Ducks porazili úřadující elitu Východu, Florida Panthers, 3:2. Velkou zásluhu na tom měl muž na opačném konci kluziště. Lukáš Dostál zlikvidoval 29 střel a do nového ročníku NHL 2026/27 vstoupil dvěma výhrami ze dvou startů. Ve stejný večer, jen o tři časová pásma východněji, poprvé v sezoně prohrál Karel Vejmelka. Utah Mammoth podlehl New York Rangers 2:4. Při bližším pohledu ale porážka vypovídá spíš o třetí třetině celého týmu než o selhání brankáře.
Florida střílela, Dostál nepustil
Oficiální zápis z utkání ukazuje, jak moc se zápas přetahoval. Florida vyslala na Dostála 31 střel, Anaheim na Markströma jen 21. Panthers přitom hráli první zápas od chvíle, kdy jejich kapitán Aleksander Barkov skončil na listině dlouhodobě zraněných, a přesto tlačili.
V první třetině skóroval Carter Verhaeghe. Pak převzal otěže Cutter Gauthier, který se dvěma góly a asistencí stal nejproduktivnějším hráčem večera. Leo Carlsson přidal tři nahrávky. Anaheim šel do závěru s náskokem a vypadalo to na klidnou výhru v základní hrací době.
Jenže Florida stáhla Markströma a v čase 58:10 vyrovnal Brad Marchand. Veterán nastoupil poprvé v sezoně a hned připomněl, proč ho soupeři nesnášejí. Pro brankáře je to nejhorší možný scénář: dobrý zápas, pozdní vyrovnání a hrozba, že se celý večer rozpadne. Dostál se nerozsypal. V prodloužení vydržel a Granlund pak využil přesilovku.
Podle NHL.com šlo zároveň o jedenáctou výhru Anaheimu v řadě v domácím úvodu sezony, čímž klub prodloužil vlastní rekord. Na ledě byl i Radko Gudas, tentokrát v dresu Floridy proti svému bývalému týmu. Zůstal bez bodu, připsal si bilanci +1 a jeden hit a na ledě strávil 15:47.
Bilance snů v číslech
Dostál zatím nemá jedinou porážku, jeho bilance je 2-0-0. Sečetli jsme oba jeho starty a čísla vypadají takto:
|Ukazatel
|Po dvou startech
|Bilance (V-P-PP)
|2-0-0
|Střely na branku
|61
|Zákroky
|56
|Inkasované góly
|5
|Úspěšnost zákroků
|přibližně 91,8 %
|Gólový průměr
|zhruba 2,4
Pro srovnání: v předchozí sezoně měl podle tiskové zprávy NHL v lednu 2026 průběžnou bilanci 19-12-2, průměr 3,00 a úspěšnost 89,5 %. Současný start je tedy o poznání čistší, a to nejen výsledkově.
Je ale fér říct nahlas, jak malý vzorek to je. Dva zápasy, 61 střel. Jeden smolný večer se třemi tečovanými góly by úspěšnost srazil k devadesáti procentům a průměr vyhnal nad tři. Proto zatím nemá smysl hledat Dostála v ligových žebříčcích, ty se v prvním týdnu přelévají po každém hracím dni.
Podle nás ale čísla nejsou to hlavní. Anaheim od své jedničky potřebuje dvě věci: body a klid v koncovkách. Dostál zatím dodal obojí. Zápas s Floridou ukázal, že unese i pozdní vyrovnání, což je přesně ten typ situace, který loni Ducks občas stál body. Výborný start, zatím ne sezonní trend. Ale výborný start, který se počítá.
Vejmelka a třetí třetina, která se rozpadla
Vejmelka do sezony vstoupil čistým kontem proti Chicagu, které Utah rozstřílel 6:0. Následovala výhra 4:1 v Columbusu. Na Manhattanu přišlo první zaškobrtnutí.
Statistika mluví proti němu jen na první pohled: 18 zákroků z 21 střel. Jenže když rozebereme, jak padly jednotlivé góly, obraz se mění.
- Vladislav Gavrikov nahodil od modré čáry přes clonu hráčů poté, co Utah pokazil rozehrávku a ztratil puk.
- Gabe Perreault dorážel po přečíslení dva na jednoho. Vejmelka první střelu zastavil, odražený puk už ne.
- J. T. Miller skóroval po teči, Gavrikovova střela se mu odrazila od brusle.
- Eeli Tolvanen trefil prázdnou branku, takže tenhle gól na Vejmelkův účet nejde.
Z inkasovaných tří gólů je tedy jeden přes clonu, jeden po teči a jeden z dorážky po přečíslení. Pokud si Vejmelka může něco vyčítat, pak nezkrocený odraz u Perreaultovy trefy. Těžko z toho ale vyvodit, že by prohru zavinil.
Podle NHL.com Utah ve třetí třetině ztratil trpělivost, otevřel hru a Rangers trestali. Mammoth přitom vystřelili víc, na Igora Šesťorkina mířilo 30 střel. Ruský brankář jich 28 chytil a ještě přidal asistenci. Za Utah skórovali Nick Schmaltz a Andrew Peeke. Gavrikov se gólem a nahrávkou stál u dvou ze čtyř branek domácích.
Rozdíl mezi oběma Čechy byl ten večer menší, než ukazuje výsledek. Dostál měl před sebou tým, který koncovku dohrál. Vejmelka ne.
Kdo je teď česká jednička
Výsledkově jednoznačně Dostál. Dvě výhry ze dvou startů, žádná ztráta. Statisticky je ale závod otevřenější, než by se mohlo zdát. Vejmelka má za sebou nulu proti Chicagu, Jakub Dobeš také odstartoval výraznými výkony a po pár zápasech může být všechno jinak.
Vejmelka si navíc kredit vybudoval už loni. V sezoně 2025/26 odchytal 64 zápasů, nejvíc ze všech brankářů NHL, a jeho 38 výher bylo druhým nejlepším výkonem ligy. K tomu průměr 2,75, úspěšnost 89,7 % a dvě nuly. Jedna prohra v New Yorku na tom nic nemění. Utah má po třech zápasech bilanci 2-1-0 a pro boj o play-off je důležitější, jestli se zopakuje rozpadlá třetí třetina, než jak chytal brankář.
Oba gólmani navíc figurovali v českých úvahách o olympijském turnaji 2026. Jejich aktuální forma tak spíš potvrzuje, jak široká je česká brankářská skupina. A to je pro reprezentaci lepší zpráva než jakékoli pořadí.
Mimochodem, ani další Češi neměli úplně veselý večer. Filip Hronek si připsal asistenci, Vancouver ale doma podlehl Vegas 2:3.
Kdy chytají znovu a kde je sledovat
Anaheim i Utah mají shodně čtyři body. Pořadí v konferenci se ale v prvních dnech sezony mění po každém kole, rozhodují vzájemné bilance a počet odehraných zápasů. Ročník je navíc poprvé od sezony 1993/94 delší, každý tým odehraje 84 zápasů.
- Utah hraje v New Jersey v noci z úterý na středu 7. října v 1:00 našeho času. Je to další zastávka pětizápasového výjezdu, na který Mammoth vyrazili hned po domácím úvodu.
- Anaheim hostí Edmonton ve čtvrtek 8. října ve 4:00 ráno. Dostál tak může dostat přímou zkoušku proti nejsilnější útočné dvojici ligy.
Podle přehledu NHL.com se práva v sezoně 2026/27 dělí mezi Novu a Primu. Vybrané zápasy vysílají Nova Action a Prima Sport, kompletní nabídka je přes NHL.tv na platformě DAZN s anglickým komentářem. Konkrétní zápasy na českých kanálech se vyplatí ověřit v aktuálním programu.
Proti Edmontonu nebude stačit 29 zákroků a klidná hlava v prodloužení, Connor McDavid a Leon Draisaitl prověří každou Dostálovu odraženou střelu. Pokud ji ustojí, přestane být jeho bilance snů jen šťastným úvodem a začne vypadat jako vizitka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka