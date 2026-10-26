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Došel vám WC blok? Obyčejná kostka mýdla ho zastoupí, záchod provoní a s každým spláchnutím ho i čistí

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Stačí kus provázku nebo látkový sáček. Na zaschlé skvrny u okraje mísy se navíc hodí tableta do myčky, kterou necháte přes noc působit.
Došel vám WC blok? Obyčejná kostka mýdla ho zastoupí, záchod provoní a s každým spláchnutím ho i čistí

Došel vám WC blok? Obyčejná kostka mýdla ho zastoupí, záchod provoní a s každým spláchnutím ho i čistí

Zdroj: Foto: Beastxjason - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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