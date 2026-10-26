Došel vám WC blok? Obyčejná kostka mýdla ho zastoupí, záchod provoní a s každým spláchnutím ho i čistí

Tuhý blok zavěšený pod okrajem mísy se jednoho dne rozpustí do posledního kousku a v koupelně zrovna nemusí ležet náhradní balení. Pro tuhle chvíli radí web iReceptář sáhnout po tuhém mýdle, které podle návodu umí toaletu provonět a navíc i vybělit. Trik má dvě podoby, jednu do závěsu na míse a druhou do nádržky.
Provázek do prázdného držáku, nebo sáček rovnou do nádržky
Jednodušší varianta využívá to, co v míse už visí. Z prázdného držáku po bloku se stane závěs pro kostku mýdla, kterou stačí přivázat na provázek a pověsit na místo, kde dřív byl kupovaný blok. Mýdlo pak má podle návodu vonět do celé místnosti a při splachování bělit mísu.
Druhá varianta schovává mýdlo do nádržky. Kostka se vloží do textilního sáčku, k ní se přidá ozdobný korálek nebo se sáček zaváže na uzlík, a celé se to zavěsí do nádržky. Proudící voda mýdlo postupně rozpouští, takže každé spláchnutí přinese do mísy trochu vůně i čisticí složky.
Jen u téhle druhé podoby návod aspoň popisuje, jak se mýdlo do mísy dostane. U kostky v držáku zůstává slib vybělení bez jakéhokoli vysvětlení.
Kostka, která má zahánět i moly ve skříni s oblečením
Autorka původního tipu staví mýdlo proti specializovaným čističům, z nichž každý slouží jedinému účelu. Kostka se podle ní dá nasadit na zápach stejně jako na nečistoty. Sama ji navíc vkládá do skříní, kde provoní oblečení a jako bonus má prý odhánět moly. To „prý“ pochází přímo od ní, takže ani ona sama tenhle účinek nepotvrzuje.
Celý tip se obejde bez jediného čísla. Nedozvíte se, jaké mýdlo vybrat, jak dlouho kostka v nádržce vydrží ani kolik ho je potřeba, aby byl znát rozdíl. Vůni si každý ověří po prvním spláchnutí, bělení mísy zůstává jen tvrzením. Návod navíc sám počítá s mýdlem hlavně pro chvíli, kdy dojde blok.
Kdo chce jít o krok dál, najde u Chalupářů-Zahrádkářů i návod na domácí šumivé WC bomby.
Tableta do myčky na houbičce s octem a pak celou noc v míse
Na skvrny, se kterými si mýdlo neporadí, doporučuje web MagazínDoma tablety do myčky. Nejdřív si nasaďte rukavice a houbičku navlhčete vodou s octem. Potom na ni položte tabletu a vydrhněte s ní odolné skvrny kolem okraje i uvnitř mísy.
Ze všech popsaných postupů je tenhle jediný, který říká přesně, co dělat se zaschlou špínou, a dává mu i čas na působení. Stojí ale víc práce než zavěšení mýdla. Po vydrhnutí tabletu vhoďte do mísy a nechte ji tam do rána. Ráno stačí mísu rychle projet a spláchnout.