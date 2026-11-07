Dort se šlehačkou pro líné hospodyňky – dezert, který vládne upéct i to největší kuchařské nemehlo. Snadný, ale neskutečně dobrý

Některé moučníky patří k okamžikům, na které se těšíme celý týden. Nedělní káva, návštěva blízkých nebo obyčejné odpoledne, kdy máme chuť na něco sladkého, jsou příležitosti, při kterých domácí dort nikdy nezklame. Šlehačkový dort s piškotovým korpusem sází na jednoduchost a známé chutě, které si mnozí spojují s rodinnými oslavami a domácími cukrárnami. Nepotřebuje složité zdobení ani výrazné příchutě. Jeho předností je lehkost, jemný krém a příjemná kombinace měkkého piškotu s křupavými mandlemi.
Právě šlehačka dodává tomuto dezertu jeho charakter. V českých domácnostech má své pevné místo už po generace, ať už zdobí ovocné poháry, doplňuje domácí buchty, nebo tvoří náplň slavnostních dortů. Její jemná mléčná chuť se dobře kombinuje s piškotovým těstem i ovocem a nepřebíjí ostatní suroviny. Díky tomu působí celý moučník lehce a hodí se i po vydatnějším obědě, kdy člověk nemá chuť na těžký dezert.
Zajímavou roli tu mají také mandle, které nejsou jen ozdobou na povrchu. V evropském cukrářství se používají po staletí a oblibu si získaly pro svou jemně nasládlou, oříškovou chuť. Obsahují vitamin E, hořčík a nenasycené mastné kyseliny, takže kromě chuti přinášejí i zajímavé výživové látky. V dortu vytvářejí příjemný kontrast k měkkému piškotu a jemnému krému. Právě takové drobné rozdíly často rozhodují o tom, že i jednoduchý domácí moučník působí promyšleně a není chuťově jednotvárný.
Dort si můžete přizpůsobit podle ročního období i vlastní chuti. V létě mu sluší čerstvé maliny, jahody nebo jiné šťavnaté ovoce, na podzim zase vynikne kombinace se švestkami. Pokud dáváte přednost čisté chuti smetany a mandlí, obejdete se i bez ovocné náplně. Výsledkem je domácí dezert, který se hodí na rodinné oslavy, víkendové posezení i chvíle, kdy chcete ke kávě nabídnout něco vlastního, aniž byste potřebovali zvláštní příležitost.
Troubu předehřejte na 150 °C při horním a dolním ohřevu. Dno dortové formy o průměru 26 cm vyložte pečicím papírem a boky nechte čisté, aby se těsto mohlo při pečení lépe zachytit.
Vejce rozklepněte do velké mísy, přidejte cukr a šlehejte přibližně 8 minut. Směs by měla být světlá, hustá a výrazně zvětšit svůj objem. Právě vzduch zachycený při šlehání pomůže vytvořit nadýchaný piškot bez prášku do pečiva.
Hladkou mouku prosejte a postupně ji přidávejte do vaječné směsi. Stěrkou ji jemně zapracujte pohyby zdola nahoru, aby těsto zůstalo co nejvíce vzdušné. Nakonec opatrně vmíchejte mleté mandle a směs přesuňte do připravené formy.
Povrch těsta lehce posypte lžící cukru a rovnoměrně rozprostřete mleté mandle. Formu vložte do předehřáté trouby a piškot pečte 50–60 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout.
Dobře vychlazenou smetanu nalijte do čisté mísy a začněte šlehat elektrickým šlehačem. Jakmile smetana začne houstnout, postupně přisypte cukr a šlehejte dál, dokud nevznikne pevný, nadýchaný krém, který drží tvar.
Ovoce přeberte, omyjte a důkladně osušte. Maliny nechte celé, větší jahody nebo švestky nakrájejte na menší kousky a případně odstraňte pecky. Pokud používáte šťavnatější ovoce, nenechávejte ho dlouho stát, aby nepustilo příliš mnoho tekutiny.
Vychladlý korpus opatrně vyjměte z formy a vodorovně ho rozkrojte na 2 stejně silné části. Na spodní díl rozetřete většinu šlehačkového krému a rozložte na něj připravené ovoce. Přiklopte druhou částí korpusu a zbytkem krému podle chuti ozdobte povrch dortu.
Hotový dort posypte mandlovými lupínky nebo nasekanými mandlemi a uložte alespoň na 30 minut do lednice. Krém se mírně zpevní a dort se bude lépe krájet. Podávejte ho vychlazený, případně ozdobený několika kousky čerstvého ovoce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová