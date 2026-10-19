Doplnit klimatizaci ve starším autě bude dražší. Kvóty EU na fluorovaná chladiva klesnou do roku 2030 na pětinu

Klimatizace prakticky všech osobních aut registrovaných do roku 2016 chladí plynem R134a. V Česku to znamená velkou část vozového parku, protože auta, která tu skutečně jezdí, mají podle Cebie v průměru 13,8 roku. Německý autoklub ADAC letos popisuje rostoucí nákupní ceny R134a. Podle unijního harmonogramu přijde další výrazný škrt v nabídce v roce 2027.
Každý kilogram R134a ukrojí z kvóty skoro půldruhé tuny
Od 11. března 2024 platí nařízení (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech. Nařízení stanovuje stropy na celkové množství HFC plynů, které smějí výrobci a dovozci uvést na trh EU. Tyto stropy se počítají v tunách CO₂ ekvivalentu, takže těžší dopad na klima znamená větší ukrojení z povoleného objemu.
Pro roky 2025 a 2026 činí strop necelých 43 milionů tun. V období 2027 až 2029 klesne na necelých 22 milionů, tedy zhruba na polovinu. Od roku 2030 zbude 9,1 milionu tun, což je přibližně pětina dnešního stropu. Nejprudší zlom pro trh tedy přijde už v roce 2027, kdy se povolený objem při jediném přechodu sníží o polovinu.
R134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1 430. Každý kilogram tohoto chladiva proto spotřebuje 1,43 tuny CO₂ ekvivalentu z kvóty. Čím méně kvóty zbývá, tím dražší je podle podkladů každý gram na trhu. Evropská komise ve svých odpovědích na časté dotazy uvádí, že kvótový systém směřuje k nule do roku 2050.
Kolik aut v Česku pořád jezdí na starší chladivo
Směrnice 2006/40/EC od 1. ledna 2017 zakázala registraci nových vozidel s klimatizací plněnou plynem s GWP nad 150. Nová auta od té doby používají chladivo R1234yf s GWP 4. Některé automobilky přešly na R1234yf už mezi lety 2011 a 2016, většina vozů vyrobených do roku 2016 ale má okruh navržený pro R134a.
Statistika podle typu chladiva neexistuje, takže počet dotčených aut lze jen odhadnout z věkové skladby. Podle evropského sdružení výrobců ACEA bylo v Česku v roce 2024 registrováno 6,64 milionu osobních aut. Z toho 4,43 milionu bylo starších deseti let.
Výpočet z ročníkových dat dává přibližně 4,7 milionu vozů z roku 2015 a starších. S ročníkem 2016 jde zhruba o 4,9 milionu aut. Skutečný počet vozů s R134a bude nižší o modely, které přešly na nové chladivo dřív. Odhad je hrubý, řádově ale jde o miliony aut, a ty budou chladivo R134a potřebovat ještě dlouho.
Při velkém doplnění může účet narůst z 2 000 na 3 500 Kč
Tuzemské servisy dnes účtují zvlášť servisní úkon a zvlášť chladivo za gram. U R134a stojí úkon 350 až 800 Kč a gram plynu 2,50 až 3 Kč. U R1234yf je úkon dražší, 500 až 1 500 Kč, a gram vyjde na 4,50 až 6 Kč. Akční balíček na malé doplnění začíná u R134a na 600 Kč, u novějšího chladiva na 1 500 Kč. Kompletní servis klimatizace stojí zhruba 2 900 Kč u starších aut a kolem 3 870 Kč u novějších.
Podle ADAC uteče ze staršího auta ročně 8 až 10 % náplně. Okruhy pojmou 500 až 1 500 gramů, roční ztráta tedy činí zhruba 40 až 150 gramů. Při úkonu za 500 Kč dnes doplnění 100 gramů vyjde na 750 až 800 Kč. Kdyby se cena R134a vyšplhala na dnešních 5 až 6 Kč za gram u R1234yf, stejné doplnění by stálo 1 000 až 1 100 Kč. U poloprázdného okruhu, kam je potřeba zhruba 500 gramů, by účet při ceně plynu 3 Kč za gram činil asi 2 000 Kč. Při ceně 6 Kč za gram by to bylo kolem 3 500 Kč. Scénář nevychází z žádné oficiální předpovědi cen. Ukazuje jen, kam se účet posune, pokud starší chladivo zdraží na úroveň novějšího.
Nejlevnější je proto prevence. Na jaře, před letní špičkou, se vyplatí nechat zkontrolovat těsnost okruhu a doplnit malý úbytek. Prvním signálem je znatelně slabší chlazení, kdy ještě stačí drobné doplnění. Když klimatizace přestane chladit úplně, následuje dražší zkouška těsnosti a plnění celého okruhu.
Přestavba na R1234yf nemá schválení, levné sady hrozí požárem
Přeplnit starší klimatizaci na R1234yf zatím nejde jako běžnou službu. ADAC v tiskové zprávě z roku 2026 uvádí, že okruhy pro R134a zpravidla nejsou na nové chladivo navržené. Chybí široce dostupné technické schválení a otevřené zůstávají otázky provozního povolení i odpovědnosti. Výměna chladiva tak není ceníková položka v servisu, je to přestavba bez jasné právní i technické cesty.
ADAC také výslovně varuje před levnými sadami na bázi propanu a butanu, které se prodávají jako „náhrada bez úprav“. Jejich použití může skončit až požárem vozidla. S fluorovanými plyny navíc podle pravidel EU smějí pracovat jen certifikované osoby nebo firmy, takže doplňování svépomocí naráží i na předpisy.
Auto kvůli dražšímu chladivu měnit nemusíte. Směrnice 2006/40/EC výslovně povoluje doplňovat starší klimatizační okruhy i po roce 2017.