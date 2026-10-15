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Dopady rozšíření: Kromě nových členů „získá“ EU i delší hranici s Ruskem

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Dennívýzva
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Prezidenti a premiéři budou dnes večer v Bruselu řešit, jak se EU musí proměnit, než přijme další členy. Jaké nové výzvy a těžká rozhodnutí na ně čekají konkrétně v zahraniční politice?
Rusko, EU, rozšíření EU, reforma, Evropská komise

Rusko, EU, rozšíření EU, reforma, Evropská komise

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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