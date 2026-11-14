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DOOM: The Dark Ages dostane nekonečný masakr démonů. Nový režim ale není pro každého

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DOOM: The Dark Ages se 16. listopadu rozšíří o Slaughter Mode s nekonečnými vlnami démonů, náhodnými souboji a riskováním získané kořisti. Aktualizace je zdarma, ovšem jen pro majitele vybraných edic nebo rozšíření Revelations.
DOOM: The Dark Ages dostane nekonečný masakr démonů. Nový režim ale není pro každého

DOOM: The Dark Ages dostane nekonečný masakr démonů. Nový režim ale není pro každého

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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