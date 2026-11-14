DOOM: The Dark Ages dostane nekonečný masakr démonů. Nový režim ale není pro každého

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DOOM: The Dark Ages dostává další důvod, proč se vrátit do boje s pekelnými hordami. Studio id Software oznámilo režim Slaughter Mode, který proti hráčům postaví nekonečné vlny démonů, stále obtížnější souboje a rozhodování, zda si ponechat získané odměny, nebo riskovat jejich ztrátu. Novinka dorazí už v pondělí 16. listopadu, ale její dostupnost má jednu podstatnou podmínku. Majitelům samotné základní hry stačit nebude.
Slaughter Mode je součástí rozšíření DOOM: The Dark Ages | Revelations, které vyšlo letos v červenci. Bethesda nový režim zpřístupní prostřednictvím bezplatné aktualizace všem, kdo vlastní Revelations, Premium Edition nebo Premium Upgrade. Ostatní hráči budou muset příslušné rozšíření dokoupit.
Tentokrát nejde o další příběhovou kapitolu. Vývojáři připravili samostatnou bojovou výzvu, ve které rozhoduje výdrž, schopnost přizpůsobit se různým nepřátelům a také ochota zariskovat. Podle zveřejněných informací budou střety probíhat v 19 arénách a jednotlivé pokusy se budou lišit složením nepřátel i přítomností bossů.
Čím déle přežijete, tím více riskujete
Základ Slaughter Mode tvoří postupně náročnější kola. Hráči musí likvidovat démony, přežít náhodně sestavené střety a postupovat k dalším kontrolním bodům. Obtížnost přitom roste a každý nový pokus může přinést jinou kombinaci protivníků.
Zajímavější než samotné nekonečné vlny je systém odměn. Za dokončená kola hráči získávají lebky označované jako Skulls. Ty představují herní měnu, za kterou lze odemykat kosmetické předměty a další bonusy.
Na kontrolních bodech přichází důležité rozhodnutí. Hráč může získané lebky zabezpečit a pokračovat bez obav, že o ně přijde. Druhou možností je riskovat, zvýšit násobitel dalších odměn a pokusit se získat výrazně více.
Má to ovšem nepříjemnou podmínku. Pokud hráč během riskování zemře, přijde o všechny dosud nezabezpečené lebky. Čím déle tedy vydrží, tím lákavější kořist může získat, ale současně má stále více co ztratit.
Dobrou zprávou je, že dosažené kontrolní body zároveň odemykají nové startovní pozice. Při dalších pokusech proto není nutné pokaždé procházet úvodními souboji. Hráč se může rychleji dostat k náročnějším částem režimu a pokusit se překonat svůj předchozí výsledek.
Systém tak kombinuje typickou brutální akci série
DOOM s principem riskování odměn. Vedle přesné střelby a zvládnutí soubojů dostává prostor i jednoduchá, ale nepříjemná otázka: skončit s jistým ziskem, nebo zkusit přežít ještě několik kol? Nové skiny, hudba i týdenní výzvy
Slaughter Mode nebude sloužit pouze k překonávání vlastních rekordů. Nasbírané lebky půjde využít k odemykání nových vzhledů Doom Slayera, skinů zbraní a profilových ikon.
Ne všechny odměny budou omezené na nový režim. Zatímco vybrané skiny hlavního hrdiny zůstanou exkluzivní pro Slaughter Mode, vzhledy zbraní budou použitelné také v dalších herních režimech.
Zajímavým bonusem jsou hudební skladby z alba IDKFA od skladatele Andrewa Hulshulta. Ty bude možné odemknout a následně přehrávat nejen ve Slaughter Mode, ale také v režimu Ripatorium.
Bethesda potvrdila rovněž týdenní výzvy, které nabídnou další příležitosti k získání odměn. Hráči tak dostanou pravidelný důvod vracet se k bojům i po dosažení osobních rekordů.
Novinka zároveň rozšiřuje možnosti, které DOOM: The Dark Ages již nabízí prostřednictvím Ripatoria. Zatímco Ripatorium je zaměřené na upravitelné bojové arény a vlastní konfigurace střetů, Slaughter Mode přidává nekonečné postupování náhodnými souboji s rostoucí obtížností a samostatným systémem kořisti.
Pro hráče, kteří už dokončili příběhové kampaně a chtějí dál využívat bojový systém DOOMu, tak jde o obsah zaměřený přímo na opakované hraní. Náhodné kombinace nepřátel a možnost postupně otevírat další startovní body mají zajistit, aby další pokusy nebyly pouhým opakováním stejných bitev.
Kdo dostane Slaughter Mode zdarma?
Aktualizace vyjde
16. listopadu 2026 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Bez dalších poplatků ji získají majitelé rozšíření Revelations, Premium Edition a Premium Upgrade.
Samotná základní edice DOOM: The Dark Ages však přístup k novému režimu nezaručuje. Kdo chce Slaughter Mode vyzkoušet, musí vlastnit některou z uvedených variant. Revelations se přitom prodává také samostatně, takže není nutné pořizovat celou hru znovu.
Zdroj:
https://slayersclub.bethesda.net/en-US/news/doom-the-dark-ages-revelations-slaughter-mode-release-date https://slayersclub.bethesda.net/en-US/news/doom-the-dark-ages-revelations-available-now