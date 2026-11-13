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Donnarumma nabídl Francii gól. Pio Esposito pak dvěma zásahy ukázal, proč Itálie nemusí panikařit

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Dennívýzva
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Itálie prohrávala s Francií už od desáté minuty, kdy chybu Gianluigiho Donnarummy využil Michael Olise. Jenže domácí na San Siru utkání otočili na 3:1. Francesco Pio Esposito vstřelil dvě branky a byl hlavní postavou večera, který dal italskému týmu novou energii v boji o postup Ligou národů.
Donnarumma

Donnarumma

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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