Donna a David 30 let od Beverly Hills znovu spolu. Brian Austin Green a Tori Spellingová předtím spolu 18 let nemluvili

Bývalí herečtí kolegové z 90. let vyrazili na společnou pracovní cestu. Brian Austin Green a Tori Spellingová se zúčastnili setkání s fanoušky na Floridě. Během příletu na letiště natočili video, které u diváků vyvolalo silnou vlnu nostalgie i smíšené reakce.
Setkání po třiceti letech
Oba herci, kterým je dnes 53 let, zamířili do West Palm Beach. Z letištní haly zveřejnil Green krátké video na sociálních sítích. Sám zvolil obyčejné oblečení, oblékl si bílé tričko a na hlavu nasadil maskáčovou kšiltovku. Spellingová fanoušky překvapila odvážnějším modelem. Do letadla si vzala velmi krátký top připomínající plavky, na který si oblékla rozepnutou bundu. Tvář schovala za masivní sluneční brýle.
Na samotné akci se herci chovali velmi vstřícně. Návštěvníci na internetu chválili, že seriálové hvězdy stály blízko fanouškům, lidé oceňovali především jejich humor a milé vystupování. S účastníky floridského setkání se normálně bavily a rozdávaly objetí. Pod letištním videem se pak na sociálních sítích objevily stovky komentářů. Mnozí fanoušci projevovali nadšení z toho, že vidí seriálového Davida a Donnu z Beverly Hills 902 10 opět spolu, a psali, že díky jejich opětovnému shledání je svět zase v pořádku.
Část sledujících ale kritizovala oblečení herečky. Lidé se v komentářích ptali, zda má na sobě vrchní díl plavek. Další uživatelé podotýkali, že podobný svršek se hodí spíše k bazénu, a podivovali se nad tím, že ji v takovém oděvu vůbec pustili do letadla.
Ztracený kontakt
Spellingová a Green tvořili na obrazovkách pár celých deset sezón. Během natáčení trávili většinu času společně, jezdili na stejné akce a udržovali vztah i v soukromí. Po skončení seriálu v roce 2000 se jejich cesty ale rozešly. Herečka loni přiznala, že tehdy plakala, bála se ztráty kontaktu. Green jí sice sliboval společné dovolené, nakonec se ale na celých osmnáct let odmlčeli.
Green se po natáčení pokoušel spojení udržet. Několikrát přijel k domu jejího tehdejšího partnera Vincenta Younga. Odpověď ale chyběla. Zlom nastal na večírku k vydání seriálu na DVD. Spellingová tam dorazila s manželem Deanem McDermottem a Greena úplně ignorovala.
Green s odstupem času uznal, že mu v té době chybělo sebevědomí, aby se pokusil situaci vyřešit. Dnes jsou z nich opět blízcí přátelé. Vzájemně se podporují a radí si v rodinných problémech, jelikož oba prošli rozvodem. Green ukončil manželství v roce 2022 s Megan Fox, Spellingová uzavřela rozvodové řízení loni na podzim.
Pět synů a chirurgický zákrok
Oba herci dnes žijí především rodinou. Green má pět synů. S první partnerkou Vanessou Marcilovou má jednadvacetiletého Kassia. Z manželství s Megan Foxovou vzešli chlapci Noah, Bodhi a Journey. V červnu 2022 se mu narodil pátý syn Zane, kterého má se současnou snoubenkou Sharnou Burgessovou.
Když bylo nejmladšímu chlapci osm týdnů, Green se rozhodl pro rázný krok. Podstoupil vasektomii a ukončil možnost plodit další děti. Lékařský zákrok zdůvodnil tím, že po narození Zanea cítil potřebu tuto životní fázi definitivně zavřít. Jeho partnerka takové rozhodnutí uvítala. Médiím sdělila, že to prospělo jejich vztahu, jelikož zmizel strach z dalšího těhotenství.
Zraňující zprávy na internetu
Spellingová se často potýká s drsnými ohlasy veřejnosti, letos na jaře například promluvila o urážlivých slovech, která si čte na sociálních sítích. Lidé jí pod fotografie běžně píšou zlé komentáře ohledně jejího obličeje a vyčítají jí závislost na estetických procedurách. Herečka přiznala, že ji takové poznámky stále zraňují.
Spekulace o plastických operacích se kolem ní objevují už od sedmnácti let, kdy si nechala upravit nos. Další chirurgické zákroky dnes odmítá. Uvedla, že v minulosti sice výplně vyzkoušela, nyní si ale nechává aplikovat pouze botox. Vadí jí, že si veřejnost automaticky spojuje jakoukoli změnu její vizáže se zásahem chirurgů. Z tohoto důvodu občas žertuje, že by si nechala obličej skutečně radikálně upravit, aby měly internetové fámy alespoň nějaký reálný základ.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (yahoo, foxnews, blesk, idnes).