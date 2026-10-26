Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dončić nasázel Utahu 52 bodů. Lakers vytáhl z osmnáctibodové díry a v závěru soupeře dorazil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Luka Dončić odstartoval sezonu NBA ve velkém stylu. Slovinský rozehrávač nasbíral proti Utahu 52 bodů, deset asistencí a osm doskoků a dovedl Los Angeles Lakers k vítězství 132:123. Jeho tým přitom v první polovině prohrával až o osmnáct bodů. Když se ale utkání v závěru lámalo, Dončić předvedl několik rozhodujících trojek a Lakers si připsali třetí vítězství ze tří zápasů.
Dončić nasázel Utahu 52 bodů. Lakers vytáhl z osmnáctibodové díry a v závěru soupeře dorazil

Dončić nasázel Utahu 52 bodů. Lakers vytáhl z osmnáctibodové díry a v závěru soupeře dorazil

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:15

Reklama
Další články z Vše o sportu
Oklahoma City ztichlo. Jalena Williamse odvezli na nosítkách, spoluhráči jen těžko skrývali emoce
Oklahoma City ztichlo. Jalena Williamse odvezli na nosítkách, spoluhráči jen těžko skrývali emoce
Potřetí 0:3 se stejným soupeřem. Bournemouth ukázal, proč Manchester United stále nevyléčil starou nemoc
Potřetí 0:3 se stejným soupeřem. Bournemouth ukázal, proč Manchester United stále nevyléčil starou nemoc

Manchester United doma znovu podlehl Bournemouthu 0:3. Stejný soupeř ho na Old Trafford porazil totožným...

Verstappen startoval hned za ním, přesto neměl šanci. Antonelli v Austinu ukázal, proč je tak blízko titulu
Verstappen startoval hned za ním, přesto neměl šanci. Antonelli v Austinu ukázal, proč je tak blízko titulu

Kimi Antonelli mohl v Austinu získat titul mistra světa, ale na definitivní oslavu si ještě musí počkat....

NHL po noci: Slafkovský pomohl Montrealu k venkovní výhře, Hughes přepsal historii a Nečas dvakrát asistoval
NHL po noci: Slafkovský pomohl Montrealu k venkovní výhře, Hughes přepsal historii a Nečas dvakrát asistoval

Pět zápasů NHL nabídlo dva mimořádné historické milníky a několik příběhů, které stojí za pozornost i mimo...

Flagg po tvrdém faulu vynechal zápas Dallasu. Magnetická rezonance potvrdila zranění ramene
Flagg po tvrdém faulu vynechal zápas Dallasu. Magnetická rezonance potvrdila zranění ramene

Dallas Mavericks už znají první výsledky vyšetření Coopera Flagga. Devatenáctiletý basketbalista utrpěl po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
SportBasketbal
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.