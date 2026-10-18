Domov vzácných tvorů ovládli predátoři a hrozilo jim vyhynutí. Po letech boje se jim otevřela cesta k záchraně

Jedním z nich je sluka amamská. Nenápadný pták s hnědým a šedým peřím tráví většinu času na zemi, kde hledá potravu a také si staví hnízdo. Na první pohled může působit, jako by se před světem dokázala dokonale schovat. Jenže právě les, který je jejím přirozeným domovem, pro ni přestal být bezpečným místem.
Jak uvádí deník Mainichi, za tímto rizikem stojí zejména cizí predátoři, kteří narušili rovnováhu ekosystému.
Podobný problém měl i drozd amamský, který žije pouze na Amami-Óšimě a nikde jinde na světě ho ve volné přírodě nenajdeme. Kdyby z ostrova úplně zmizel, neměl by se kam vrátit. Amami-Óšima je totiž jeho jediným domovem.
Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, drozd amamský žije výhradně na Amami-Óšimě, která je jeho jediným domovem.
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Když do přírody zasáhne člověk
Problémy místních zvířat měly několik příčin. Jednou z nich byli predátoři, kteří na ostrov původně nepatřili, například promyka malá indická. Lidé ji na Amami-Óšimu přivezli v roce 1979, aby pomáhala proti jedovatým hadům. Promyky si však našly jinou potravu a začaly lovit původní druhy. Jejich počet postupně rostl, a Japonsko proto v roce 2000 zahájilo jejich odstraňování.
Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, odstranění promyk vytvořilo lepší podmínky pro původní druhy na ostrově.
V roce 2005 vznikl tým
Amami Mongoose Busters, jehož členové procházeli lesy a hledali promyky, které se dokázaly ukrýt téměř kdekoli. Během let použili více než 30 000 pastí a přes 300 fotopastí. Pomáhali jim také speciálně vycvičení psi.
Postupně se počet promyk snižoval. V dubnu 2018 byla odchycena poslední známá promyka, nikdo však ještě nevěděl, jestli byla skutečně poslední. Ochránci proto pokračovali v monitoringu a několik dalších let hledali jakýkoli důkaz o jejich přítomnosti. V září 2024 pak přišla zpráva, na kterou čekali, promyka byla z Amami-Óšimy definitivně odstraněna.
Zmizení tohoto nežádoucího predátora samozřejmě nevyřešilo všechny problémy ostrova. Stále tu žijí zdivočelé kočky, některé druhy přišly o část svého přirozeného prostředí a staré lesy potřebují další ochranu. Odstranění promyk však vytvořilo lepší podmínky pro původní druhy a některé z nich se začaly postupně zotavovat.
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Druhá šance pro vzácné ptáky
Mezi ně patří právě sluka amamská a drozd amamský. Japonsko v červnu 2026 oznámilo dokončení programů zaměřených na jejich ochranu a rozmnožování, což představuje významný krok v dlouhodobé snaze o zachování těchto dvou vzácných druhů. Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, Japonsko úspěšně dokončilo programy na ochranu sluky a drozda amamského.
U sluky amamské se podařilo udržet stabilní výskyt a odborníci opakovaně potvrdili její rozmnožování. Také u drozda amamského došlo ke zlepšení, které umožnilo program ochrany ukončit.
Ještě před několika lety přitom nebylo vůbec jisté, jestli se podaří oba druhy na ostrově zachovat. Jejich příběh ale ukazuje, že ochrana
přírody nemusí znamenat jen snahu zabránit dalšímu úbytku zvířat. Někdy může znamenat také odstranit problém, který do přírody přinesl člověk, obnovit podmínky pro původní druhy a dát jim čas, aby se mohly znovu zotavit.
Dnes už proto můžeme říct, že příběh těchto dvou vzácných ptáků nemusí skončit jejich zmizením. Na Amami-Óšimě dostali druhou šanci.
Zdroje : Mainichi, Ministerstvo, Kyšu , Ministerstvo