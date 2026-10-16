Dominika Gottová nepřijede na pohřeb vlastní matky. Letenku jí zaplatili přátelé, peníze si ale nechala na léky

Když se po smrti devadesátileté Antonie Zacpalové začalo řešit, kdo převezme tělo a zajistí pohřeb, Dominika Gottová byla tisíc kilometrů daleko ve Finsku. Peníze na letenku jí mezitím poslal známý, novinář a autor Luboš Procházka, který podle svých slov převedl na její účet 300 eur. Jenže Dominika do letadla nenasedla.
Částku si podle vlastních slov ponechala na léky, protože cestu . Organizaci kremace i veškerou agendu kolem matčina těla nakonec převzala anonymní rodinná známá, žena, která Antonii pravidelně navštěvovala v domově. „psychicky ani finančně nezvládne“ 300 eur, které nikdy nekoupily letenku
Luboš Procházka popsal situaci pro
Expres stručně: chtěl pomoct, a tak Dominice poslal 300 eur, aby mohla odletět do Prahy a rozloučit se s matkou. Sám ale vzápětí veřejně zpochybnil, zda peníze skutečně poslouží deklarovanému účelu. Oprávněně. Dominika v rozhovoru pro Aha! přiznala, že finance přesměrovala na medikamenty. Konkrétní preparáty neuvedla, ale z dřívějšího rozhovoru pro eXtra.cz z dubna 2025 je známo, že užívá léky na diabetes, vysoký krevní tlak, zrychlený tep, štítnou žlázu a nespavost. Pět okruhů chronické medikace, které ve Finsku hradí zčásti ze státní podpory.
Tři sta eur, v přepočtu zhruba 7 500 korun, by na zpáteční letenku Helsinki-Praha stačilo. Na měsíční zásobu léků pro člověka s pěti diagnózami ovšem také.
Hodiny tikaly: 96 hodin do sociálního pohřbu
Smrt Antonie Zacpalové spustila kromě emocí i administrativní odpočet. Podle
portálu veřejné správy musí pozůstalí sjednat pohřeb do čtyř dnů, tedy 96 hodin, od oznámení úmrtí. Pokud se nikdo nepřihlásí, nastupuje obec a zajistí takzvaný sociální pohřeb: zpopelnění bez obřadu, urna uložená v obecní hrobce.
Pro matku Karla Gotta, ženu, jejíž jméno zná celá země, by to znamenalo anonymní konec. Několik dní po smrti se o tělo skutečně nikdo z rodiny nehlásil. Dominika řešila léky ve Finsku. Média začala psát o ostudě.
Zlom přišel kolem 12. října. Deník Aha! informoval, že Ivana Gottová nabídla uhrazení důstojného pohřbu, nechtěla, aby rodinu provázela další vlna negativní publicity.
O den později se ale o ostatky přihlásila jiná osoba: dlouholetá rodinná známá, žena, která Antonii v domově seniorů pravidelně navštěvovala. Podle Expresu vyčíslila náklady na kremaci přibližně na 30 tisíc korun a převzala veškerou organizaci. Klasický veřejný obřad se nechystal, v plánu bylo soukromé rozloučení v úzkém kruhu. Dva roky marného čekání na dceru
Rozhodnutí Dominiky nepřiletět na pohřeb nevzniklo ve vakuu. Poslední osobní setkání matky s dcerou se podle dostupných informací odehrálo na podzim 2024.
V březnu 2025 slavila Antonie Zacpalová devadesáté narozeniny, Dominika chyběla. Telefonáty, o nichž nejstarší Gottova dcera opakovaně hovořila jako o důkazu blízkého vztahu, zůstaly jedinou pojistkou kontaktu.
Bývalá kolegyně Antonie Zacpalové Jitka Vašutová to v Aha! nazvala ostudou a bezcitností. Slova, která rezonovala i proto, že kontrast mezi Dominikou a jejím okolím byl příliš ostrý na to, aby ho šlo přehlédnout.
Zdroj fotografie: Nextfoto
Na jedné straně stojí dcera, která veřejně deklaruje lásku k matce, ale dva roky ji osobně nenavštívila, nepřijela na kulaté narozeniny a odmítla dorazit i na pohřeb. Na druhé straně anonymní žena bez příbuzenského vztahu, která převzala tělo, zaplatila kremaci a zařídila rozloučení. A mezi nimi
Ivana Gottová, vdova po Karlu Gottovi, s níž Dominika opakovaně válčila přes média, obviňovala ji z machinací kolem dědictví, a přesto to byla právě Ivana, kdo po Karlově smrti nějakou dobu hradil Antonii soukromý pokoj v domově seniorů. Stejná Ivana, která v roce 2019 zajistila Dominice letenku a hotel na pohřeb jejího otce. Finanční past, ze které nevede cesta ven
Dominičiny peněžní potíže nejsou nové ani překvapivé. Dlouhodobě nemá stabilní zaměstnání, žije ze státní podpory a příjmy
manžela Tima Tolkkiho, bývalého kytaristy metalové kapely Stratovarius, se po zrušeném turné v roce 2025 prakticky vytratily. Karel Gott za svého života dceři i její matce výrazně finančně pomáhal, platil i Dominičiny terapie. Po jeho smrti v říjnu 2019 tento proud zeslábl a postupně vyschl.
Sedm a půl tisíce korun od Luboše Procházky tak představovalo reálnou volbu: letenka, nebo léky. Dominika zvolila léky. Dá se namítnout, že
jednorázová cesta do Prahy by její zdravotní stav nezhoršila fatálně. Dá se ale také pochopit, že člověk závislý na pěti druzích medikace vnímá každou stokorunu jinak než ten, kdo řeší jen cenu letenky.
Podstatné ovšem zůstává něco jiného. Finanční tíseň vysvětluje, proč Dominika nemohla cestu zaplatit sama. Nevysvětluje, proč ji neabsolvovala, když ji zaplatil někdo jiný.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová