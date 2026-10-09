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Dominika Gottová nemá peníze na pohřeb matky. Je smutné, kam až dospěla dcera slavného zpěváka

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Dennívýzva
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Smrt maminky je jednou z nejtěžších životních zkoušek. Dominika Gottová však kromě zármutku řeší také nedostatek peněz na cestu do České republiky a poslední rozloučení s Antonií Zacpalovou. Situace došla tak daleko, že podle médií hrozí pohřeb zajišťovaný obcí. Pomoc měla rodina hledat dokonce u Ivany Gottové, s níž Dominika dlouhodobě nemá blízký vztah. Domníváme se, že celý příběh je nesmírně smutný, ale zároveň ukazuje, že slavné příjmení ani rodinná minulost nemohou nahradit osobní odpovědnost.
Dominika Gottová nemá peníze na pohřeb matky. Je smutné, kam až dospěla dcera slavného zpěváka

Dominika Gottová nemá peníze na pohřeb matky. Je smutné, kam až dospěla dcera slavného zpěváka

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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