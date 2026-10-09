Dominika Gottová nemá peníze na pohřeb matky. Je smutné, kam až dospěla dcera slavného zpěváka

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Dominika Gottová nemá peníze na pohřeb matky. Je smutné, kam až dospěla dcera slavného zpěvákaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Smrt maminky je jednou z nejtěžších životních zkoušek. Dominika Gottová však kromě zármutku řeší také nedostatek peněz na cestu do České republiky a poslední rozloučení s Antonií Zacpalovou. Situace došla tak daleko, že podle médií hrozí pohřeb zajišťovaný obcí. Pomoc měla rodina hledat dokonce u Ivany Gottové, s níž Dominika dlouhodobě nemá blízký vztah. Domníváme se, že celý příběh je nesmírně smutný, ale zároveň ukazuje, že slavné příjmení ani rodinná minulost nemohou nahradit osobní odpovědnost.
Dominika Gottová nemá peníze na pohřeb matky. Je smutné, kam až dospěla dcera slavného zpěvákaZdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 09.10.2026 14:58
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