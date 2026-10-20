Dominik Hašek se zastal novinářů. Poukázal na Macinkovo zesměšňování

Bývalá gólmanská legenda se na sociální síti X vyjadřuje poměrně často. Většinou k samotnému dění v NHL, kde si vesele hrají ruští hokejisté. Ano ti, jejichž spoluobčané zabíjejí na příkaz Putina civilisty na Ukrajině. Někdejší skvělý brankář se ale také věnuje poukazování na tuzemskou politickou scénu. Nedávno se třeba zastal novinářů Roberta Čásenského a Lukáše Valáška, kteří komentovali činnost ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Zastal se i bývalé senátorky Miroslavy Němcové. Macinkovy výpady vůči těmto lidem totiž zrovna příjemné nebyly.
Česko nepodpořilo finský návrh
Je to tak. Finský návrh by znamenal omezení vstupu statisíců Rusů do EU. Samotná Česká republika podobný režim sice uplatňuje, nicméně Rusové mohou do země vstoupit z okolních zemí. Macinka v tomto případě argumentoval tím, že návrh stejně neměl žádnou šanci na úspěch. Valášek upozornil na to, že třeba vedoucí kanceláře vrchního ředitele evropské sekce MZV Čeněk Hajný upozornil na to, že obsah dopisu ministryně zahraničních věcí Finska je plném v souladu s českými pozicemi a doporučujeme se k iniciativě připojit. Rusové dostanou do EU za rok přibližně půl milionů víz. V tomto ohledu vedou Itálie a Španělsko.
Náš @mzvcr Macinka se snaží zesměšnit @lukasvalasek @RCasensky @Nemcova_Mirka a další. Pokud tento člověk má snahu někoho urazit, tak to znamená, že děláte svoji práci dobře. https://t.co/C2hyiaobCF
— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 20, 2026
Zesměšňování novinářů Macinkou
Macinka se dle svých slov pokusil panu Valáškovi vše blbuvzdorně vysvětlit, ale dle jeho slov se občas najde v této oblasti takový blb, jehož rezistence je výjimečná. Následně Macinka pozdravil novináře Roberta Čásenského. Blahopřál mu k uplatňování politiky inkluze a řekl, že doufám, že panu Valáškovi koupí Čásenský alespoň lízátko. Pak už se Macinka pustil do Němcové. Macinky se dotklo, když byl označen jako proruský kolaborant. Její výrok označil za tradičně hysterický a nakonec jí doporučil četbu Čuka a Geka. Němcová se už bránit nemůže. V Senátu Macinku potkávat nebude. Do bezbranných se solidně kope.
Petr Macinka: Foto Úřad vlády ČR
Dle Haška zřejmě dělají svou práci dobře
Jak sám ostatně Hašek napsal. Pokud tento člověk, čímž myslel ministra Macinku, má snahu někoho urazit, tak to znamená, že dělá svoji práci dobře. S urážkami většinou skutečně přicházejí politici, jimž prostě a jednoduše docházejí argumenty. Pak už přichází pouze zesměšňování a trapné invektivy.
Tip: Lipavský na síti. Maminka lže o příborech a měl by se omluvit.
Zdroje info: Autor, X
Dominik Hašek: Náhledové foto Dominik Hašek/Meta
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