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Domácnosti mohou mít při poruše kotle nárok na topenáře zdarma. Pojišťovna zaplatí práci až do 5 000 Kč

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Výpadek vytápění znamená nečekaný výdaj za topenáře. Asistenční služba z pojištění domácnosti ho zajistí a jeho práci zaplatí do sjednaného limitu.
Domácnosti mohou mít topenáře při poruše kotle zdarma. Rozhoduje ale sjednané pojištění.

Domácnosti mohou mít topenáře při poruše kotle zdarma. Rozhoduje ale sjednané pojištění.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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