Domácnosti mohou mít při poruše kotle nárok na topenáře zdarma. Pojišťovna zaplatí práci až do 5 000 Kč

Když během topné sezony přestane fungovat kotel, představuje to nečekaný výdaj za výjezd topenáře, zvlášť večer nebo o víkendu. Rychlá pomoc přitom bývá součástí pojištění domácnosti i nemovitosti. Asistenční služba totiž zpravidla zajistí technika a do sjednaného limitu, který činí nejčastěji 2 500 nebo 5 000 korun, uhradí jeho práci.
Topenáře zajistí asistenční služba
Domácí asistence nebývá vyhrazena jen pro případ zabouchnutých dveří nebo prasklého potrubí, ale bývá součástí pojištění i pro případ poruchy vytápění. Situaci lze nahlásit na asistenční lince 24 hodin denně. Operátor ověří, na jakou pomoc má domácnost nárok, a domluví další postup. Během jednoho roku může domácnost asistenci běžně využít jednou či dvakrát.
Rozsah služby se liší podle sjednané varianty. „Při náhlé poruše kotle asistenční služba zpravidla zajistí topenáře a pojišťovna do sjednaného limitu uhradí jeho práci. Některé varianty pokrývají i náhradní díly, jejich úhrada ale není běžnou součástí asistence,“ uvádí Andrea Brádlerová z online srovnávače Rixo. Limit na jeden zásah činí nejčastěji 2 500 nebo 5 000 korun, a až 15 000 korun dosahuje jen u nejvyšších variant.
Zásah na vlastní pěst se prodraží
Kdo si pozve opraváře sám a pojišťovně pak pošle jen fakturu k proplacení, riskuje, že zaplatí sám. Pojišťovna totiž podle sjednaných podmínek zajišťuje výjezd topenáře ve vlastní režii.
„Pokud si ovšem majitel topenáře objedná bez předchozí domluvy s asistenční službou a pojišťovně pošle až fakturu za provedenou opravu, riskuje, že celý zásah zaplatí ze svého,“ dodává Brádlerová. Možné náhrady se nemusí dočkat ani ten, kdo se pustí například do výměny těsnění sám a neodborným zásahem poruchu způsobí.
U starších kotlů rozhoduje věk
U staršího kotle závisí nárok na věku zařízení. Stáří kotle určují pojistné podmínky a zpravidla jde o 7 let. Když kotel tuto hranici překročí, může si majitel i samotný výjezd technika hradit ze svého.
U nákladnější opravy připadá v úvahu také pojištění technické poruchy, pokud ho má majitel v pojištění nemovitosti sjednané. To se může vztahovat i na poškozenou součást pevně zabudovaného kotle. Při posuzování nároku hraje roli příčina závady i stáří zařízení. Pravidelná servisní prohlídka a běžná údržba ale zůstávají na majiteli.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Andrea Brádlerová (RIXO)).