Domácnost podle horoskopu: Panny rády uklízí, Blíženci stěhují nábytek a Raci vystavují fotky

Hvězdy totiž nemají vliv jen na naše vztahy nebo kariéru, ale naprosto zásadně tvarují i to, jak se cítíme mezi čtyřmi stěnami. Zatímco jedno znamení nedá dopustit na vyleštěné zrcadlo v koupelně a přehledně srovnané kořenky, jiné ke štěstí potřebuje desítky pokojovek, svíčky a deku, do které se může zachumlat. Objev svá skrytá domácí pokušení i to, čím spolehlivě vytáčíš své spolubydlící!
Beran (21. 3. – 19. 4.)
Tvůj domov je plný energie a dynamiky, stejně jako ty sama. Na zdlouhavý úklid tě moc neužije, radši věci rychle uklidíš z dohledu, aby ses mohla věnovat dalším projektům. Miluješ moderní prvky, světlé prostory a dominantní doplňky, které upoutají pozornost hned při vstupu.
Býk (20. 4. – 20. 5.)
Domov je pro tebe svatyně pohodlí, estetiky a kvalitního jídla. Zbožňuješ hebké deky, pohodlné sedačky a kuchyň, ve které to pořád krásně voní. Potřebuješ kolem sebe mít věci, které jsou nejen pěkné na pohled, ale především příjemné na dotek.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Tvůj byt se neustále mění stejně jako tvé nálady a nápady. Ráda přestavuješ nábytek, zkoušíš nové dekorační styly a na stole ti nikdy nechybí hromada knih nebo rozečtených časopisů. Prioritou je, aby prostory působily vzdušně a bylo v nich dost místa pro návštěvy.
Rak (21. 6. – 22. 7.)
Jsi královnou útulnosti a rodinného krbu, pro kterou je domov tím nejdůležitějším místem na světě. Všude máš vystavené vzpomínky, rodinné fotografie a věci, ke kterým máš citový vztah. Nejlíp se cítíš v hřejivé atmosféře plné svíček a pokojovek.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Tvůj domov musí mít šmrnc, styl a kapku luxusu, abys v něm mohla zářit. Nebojíš se výrazných barev, zlatých akcentů ani velkých zrcadel, která prostoru dodají eleganci. Ráda pořádáš večírky a tvůj obývák je vždy připraven přivítat nadšené hosty.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Organizace a systém jsou tvé druhé jméno, takže u tebe má každá věc své přesně určené místo. Miluješ minimalistický styl, čisté linie a praktické úložné prostory, kde nic nepřekáží. Tvá domácnost působí svěže, harmonicky a vždycky perfektně uklizeně.
Patříš k minimalistům, nebo se ti naopak líbí blyštící se domov?
Váhy (23. 9. – 22. 10.)
Krása, rovnováha a estetická harmonie jsou pro tebe v interiéru naprostou prioritou. Potrpíš si na sladěné barvy, designové kousky a živé květiny ve váze. Hrubá práce a chaos tě stresují, takže se obklopuješ jen tím, co lahodí tvému vybranému vkusu.
Štír (23. 10. – 21. 11.)
Tvůj byt je tajuplným útočištěm, kde čerpáš sílu a chráníš si své soukromí. Preferuješ tlumenější barvy, kvalitní materiály a intimní osvětlení, které vytváří hlubokou atmosféru. Všechno má svůj skrytý význam a ne každý návštěvník se dostane do nejsoukromějších zákoutí tvého domova.
Střelec (22. 11. – 21. 12.)
Tvůj domov připomíná spíš cestovatelskou základnu plnou suvenýrů z celého světa. Tradiční pravidla dekorování tě nezajímají, radši kombinuješ etno prvky, mapy a exotické doplňky. Hlavně když máš kolem sebe dostatek prostoru a pocit absolutní svobody.
Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)
Dáváš přednost nadčasové klasice, kvalitnímu dřevu a funkcionalitě před prchavými trendy. Tvůj interiérový styl je elegantní, střídmý a neuvěřitelně praktický. Všechno, co si do bytu pořídíš, musí vydržet roky a mít svůj jasný účel.
Vodnář (20. 1. – 18. 2.)
Originální, neotřelý a plný moderních technologií – přesně takový je tvůj vysněný prostor. Miluješ neobvyklé barevné kombinace, ekologické vychytávky a chytré domácí spotřebiče. Nudný konvenční nábytek u tebe nikdo nenajde, potrpíš si totiž na jedinečnost.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
Vytváříš si domov jako z pohádky, který je plný jemných tónů, měkkých textilií a snové atmosféry. Ráda relaxuješ u difuzéru s esenciálními oleji nebo při svíčkách ve vaně. Tvůj byt je vždycky klidným přístavem, kam utíkáš před rušným okolním světem.
Ať už jsi originální Střelkyně, nebo pořádkumilovná Panna, to nejdůležitější stejně je, aby ses ve svém království cítila příjemně a sama sebou!
Autor článku: redakce
Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5