Domácí zelňačka z kysaného zelí a klobásy zahřeje, zasytí a chutná nejlépe pěkně hustá

pro mě odjakživa patří k zimě a k velkému hrnci, který stojí na plotně klidně půl dne. Babička ji vařila hlavně po Vánocích, když v lednici zůstaly kousky uzeniny a ve spíži bylo kysané zelí. Recept jsem si za ty roky trochu posunula po svém. Zelňačka Obyčejnou klobásu střídá špekáčkový kabanos, protože v pustí polévce výraznější vůni, a zelí beru rovnou ze sklenice. Je o dost sladší než sáčkové, takže už není potřeba sahat po cukru.
Zelňačka je přesně ten typ polévky, u které má každá domácnost svoji pravdu. Někdo ji vaří skoro jen ze , zelí brambor a kmínu, jinde se do hrnce přidává smetana, a polévka je tak hustá, že v ní lžíce skoro stojí. Tady je základ jednoduchý: cibule, uzenina, mouka s paprikou, vývar, brambory, zelí a na konci bylinky. Výsledkem je uzené maso hustá, sytá polévka, která bez potíží zastoupí oběd.
Můj tip zní: Zásmažku z mouky a papriky neuspěchejte. Na tuku jí dejte aspoň minutu, klidně dvě, aby se opravdu rozvoněla, a teprve potom zalévejte. Paprika se rozjede, barva chytne sytější červeno-oranžový odstín a polévka pak na talíři vypadá o poznání líp. Když se paprika jen hodí do studeného tuku nebo se hned zalije, chuť bývá taková plošší. Recept na poctivou domácí zelňačku s kabanosem a bramborami
Celková délka přípravy: přibližně 50 až 55 minut Porce: 4-6 Ingredience k přípravě zelňačky
Základ polévky: 1 velká cibule 2 špekáčkové kabanossy (případně jiná uzenina, kterou máte rádi) 1 lžíce hladké mouky 1 lžíce sladké papriky 1 lžička pálivé papriky 2 bobkové listy 5 kuliček nového koření sůl, pepř podle chuti
Zelenina a zelí: 500 g kysaného zelí 2 větší moučné brambory (varný typ C nebo B) 1 menší mrkev (volitelně) kousek celeru (volitelně)
Dokončení: 1 litr vývaru nebo vody s masoxem majoránka (sušená, klidně větší hrst) čerstvá petrželka libeček (čerstvý nebo sušený) Postup přípravy husté zelňačky s kabanosem
1. Ve větším hrnci rozehřejte trochu oleje nebo sádla.
Cibuli nakrájejte nadrobno a opečte dozlatova. Nestačí ji jen nechat zesklovatět, tady se vyplatí pár minut počkat. Zlatější cibule udělá v chuti víc, než se na první pohled zdá.
2. Přidejte
kabanos nakrájený na kolečka. Nechte ho s cibulí krátce opéct, aby pustil trochu tuku a rozvoněl se. Pár minut stačí, vysušit ho není potřeba.
3. Základ zasypte
hladkou moukou, promíchejte a nechte minutu až dvě restovat. Mouka se musí lehce opéct, jinak by v polévce zůstala syrová pachuť, kterou už pak člověk těžko schová. Foto: Cooky.cz, Kyselá, hustá a dokonalá: Domácí zelňačka z kysaného zelí s klobáskou, která se v hrnci mění na zimní rituál
4. Přisypte
sladkou a pálivou papriku, přidejte bobkový list a nové koření. Na mírném ohni míchejte ještě zhruba 30 až 60 sekund. Paprika má zavonět, ale nesmí ztmavnout, protože pak umí rychle zhořknout.
5. Zalijte
vývarem nebo vodou s masoxem a vařečkou dobře odškrábněte dno hrnce. Zásmažka se tak rozpustí rovnoměrně a v polévce nebudou moučné hrudky.
Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně
6. Přidejte
brambory nakrájené na kostky, případně také mrkev a celer nasekané nadrobno. Potom přijde na řadu kysané zelí. Pokud má hodně dlouhá vlákna, předem ho na prkénku párkrát překrojte.
7. Vsypte
majoránku, osolte, opepřete a nechte polévku na mírném ohni pomalu vařit 30 až 40 minut. Hotová je ve chvíli, kdy jsou brambory úplně měkké.
8. Nakonec přidejte
čerstvou petrželku a libeček, promíchejte a nechte už jen krátce projít varem. Dlouhé vaření by bylinkám vzalo svěžest. Ochutnejte, případně upravte sůl a pepř, a můžete nalévat. Tipy redakce: Zelí nesplachujte: Kysané zelí před přidáním do hrnce neproplachujte. Šťáva dělá velkou část chuti a obsahuje probiotika. Bez ní by zelňačka přišla o kus své typické nakyslé hloubky. Hustota polévky: Pokud chcete polévku ještě hustší, rozmačkejte na konci vidličkou kousek uvařeného bramboru a vraťte ho zpátky do hrnce. Je to rychlé a není potřeba přidávat další mouku. Bez vývaru to jde taky: Voda s masoxem polévku podrží, hlavně když není čas. Máte-li ale doma zeleninový vývar, použijte raději ten. Chuť bude kulatější a méně ostrá. Druhý den ještě lepší: Zelňačka patří mezi jídla, která si přes noc v lednici polepší. Zelí změkne, koření se propojí a polévka sama trochu zhoustne. Variace bez masa: Kabanos můžete vynechat. Zelňačka funguje i ve vegetariánské verzi, jen základ orestujte na másle a pro lehce kouřovou chuť přidejte trochu uzeného tofu.
Sváteční zelňačka s netradiční vůní: Šťavnatá uzená krkovička, masité klobásky a voňavé houby se švestkami
Uzený plátek s česnekovou omáčkou a hrnkovým knedlíkem pro milovníky výrazných chutí
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline