Domácí vývar lze uchovat čerstvý až 6 měsíců, aniž by zkysl. Venkovské tajemství se dědí po celé generace

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Domácí vývar lze uchovat čerstvý až 6 měsíců, aniž by zkysl. Venkovské tajemství se dědí po celé generacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Přichází zima, což je období, kdy si každý rád vychutná horký a vynikající vývar. Pokud ho ale chcete uchovat déle, poradíme vám, jak na to.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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