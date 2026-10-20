Domácí tříbarevné řezy s jemnou chutí: Jednoduchý moučník, který na stole vypadá krásně

Když se u nás doma mluví o nedělním moučníku, tříbarevné řezy se mi vybaví skoro automaticky. Patří k těm trochu starším zákuskům, žádná moderní pěna do skleničky, ale mají něco do sebe. Poctivé pláty, máslový krém a pomerančový rozvar promění obyčejný plech v moučník, který klidně postavíte i před návštěvu. Dělávám je hlavně tehdy, když mám náladu vytáhnout recepty po babičce, kde se s máslem ani cukrem moc nekalkulovalo.
Na těchto
řezech je pěkné už to, jak vypadají po nakrájení. Dva tmavé pláty, světlý mezi nimi, vanilkový krém a k tomu pomerančová vrstva. Postup přitom není nijak zrádný, jen chce trochu klidu. řezy příjemně zvlhčí a stáhne dolů hutnost Pomerančový rozvar máslového krému, takže výsledek není tak těžký, jak by se podle surovin mohlo zdát.
Můj tip je jednoduchý: Pláty upečte s předstihem a krém začněte dělat teprve ve chvíli, kdy jsou úplně studené. U vrstvených moučníků to vypadá jako drobnost, jenže právě na tom často stojí výsledek. Staré řezy, které stojí na poctivém základu
Tříbarevné řezy patří mezi domácí moučníky, které se pekly hlavně tehdy, když se chystalo něco na celý plech a ideálně i do zásoby. V různých receptech se střídají světlé a tmavé korpusy, tvarohové náplně, pudinkové krémy i máslové varianty, nahoře často čokoládová poleva. V běžně sdílených receptech se obvykle pečou při 180 °C a největší efekt udělají až po rozkrojení, kdy se ukážou vrstvy. Recept na skvěle vypadající tříbarevné řezy s máslovým krémem
Doba přípravy: asi 1 hodina 20 minut + chlazení Doba pečení: každý plát přibližně 8-12 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: zhruba 20-24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
2 tmavé pláty: 6 ks vajec 110 g polohrubé mouky 110 g krupicového cukru 2–4 lžíce teplé vody 1/2 lžičky prášku do pečiva kakao
1 světlý plát: 4 ks vajec 75 g krupicového cukru 90 g polohrubé mouky 1–2 lžíce teplé vody 1/4 lžičky prášku do pečiva
Pomerančový rozvar: 300 ml pomerančového džusu 200 g krupicového cukru
Vanilkový krém: 400 ml mléka 1 balení vanilkového pudinku 1 balení vanilkového cukru 150 g krupicového cukru 250 g másla
Dokončení: 1 dávka čokoládové polevy Postup přípravy poctivých tříbarevných řezů
1. Začněte pomerančovým rozvarem. Do menšího kastrůlku nalijte 300 ml pomerančového džusu, přisypte 200 g cukru a přiveďte k varu. Krátce povařte, jen aby se cukr rozpustil. Odstavte a nechte rozvar úplně vychladnout.
2. Pak přijde na řadu tmavé těsto na první plát. Oddělte 3 vejce. Žloutky vyšlehejte s polovinou z 55 g cukru a s 1–2 lžícemi teplé vody do světlé pěny. Přidejte 55 g polohrubé mouky, 1/4 lžičky prášku do pečiva a kakao podle připraveného receptového základu.
3. Z bílků a zbylého cukru vyšlehejte pevný sníh. Do tmavého těsta ho vmíchejte opatrně, spíš po částech, aby těsto zůstalo nadýchané. Rozetřete ho na plech s pečicím papírem do pokud možno stejné vrstvy.
4. Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 8–12 minut. Hotový plát nechte vychladnout, opatrně ho stáhněte z papíru a stejným postupem upečte ještě druhý tmavý plát. Připravte světlý plát
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5. U 4 vajec oddělte bílky od žloutků. Žloutky vyšlehejte s 75 g cukru a 1-2 lžícemi teplé vody, potom vmíchejte 90 g polohrubé mouky a 1/4 lžičky prášku do pečiva.
6. Z bílků ušlehejte pevný sníh a lehce ho zapracujte do světlého těsta. Těsto rozetřete na plech a pečte znovu při 180 °C, přibližně stejně dlouho jako tmavé pláty. Po upečení ho nechte úplně vychladnout.
7. Na vanilkový krém uvařte z 400 ml mléka, 1 vanilkového pudinku, 1 vanilkového cukru a části z 150 g krupicového cukru hustý pudink. Povrch přikryjte potravinářskou fólií, aby se neudělal škraloup, a nechte pudink vychladnout.
8. Změklé 250 g másla vyšlehejte se zbytkem cukru do světlé pěny. Studený pudink pak po lžících zašlehávejte do másla, až vznikne hladký máslový krém. Pokud je moc tuhý, nechte ho chvíli stát na lince a znovu krátce prošlehejte.
9. Teď se řezy skládají. Na tác nebo čistý plech položte první tmavý plát a potřete ho částí krému. Přiklopte světlým plátem. Ten rovnoměrně potřete vychladlým pomerančovým rozvarem, aby zvláčněl, ale nerozpadal se.
10. Na navlhčený světlý plát rozetřete další vrstvu krému a přiložte druhý tmavý plát. Zbytkem krému potřete vršek jen v tenké vrstvě. Řezy dejte alespoň na 3 hodiny do lednice, aby zpevnily.
11. Nakonec připravte čokoládovou polevu a nalijte ji na dobře vychlazený povrch. Nechte ji zatuhnout a potom krájejte ostrým nožem na jednotlivé řezy. Podávejte vychlazené. V lednici bez problémů vydrží do druhého dne, často jsou tehdy ještě chutnější. Foto: Cooky.cz, Řezy podávejte řádně vychlazené. Rady a tipy proč tříbarevné řezy fungují i dnes Pláty se snažte péct co nejrovnoměrněji. Při skládání se pak méně lámou a celý zákusek vypadá úhledněji. Pomerančový rozvar dávejte na světlý plát postupně. Když ho nalijete moc najednou, střed se může zbytečně rozmočit. U krému je důležité, aby máslo a pudink měly podobnou teplotu. Jinak se krém snadno srazí. Řezy krájejte až po opravdu dobrém vychlazení, nejlépe po několika hodinách v lednici.)Na pohled je to retro moučník, možná trochu sváteční v tom starém smyslu slova. Má ale jasnou stavbu, dobře drží tvar a na řezu vypadá hezky i bez složitého zdobení. Zatímco u některých dnešních dezertů se hodně řeší vzhled, tady rozhoduje poctivý krém, nadýchané pláty a trpělivost při skládání.
V domácnostech se dělají různé verze. Někde tvarohové, jinde pudinkové, někdo přidává kakao jen do spodního těsta, další nechává uprostřed světlou náplň. Tahle varianta s pomerančovým rozvarem mi přijde obzvlášť příjemná, protože moučník osvěží a nenechá ho spadnout do jedné sladké máslové chuti. Pár obyčejných surovin, trochu času, a vznikne zákusek, který má svůj výraz.
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