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Domácí tříbarevné řezy s jemnou chutí: Jednoduchý moučník, který na stole vypadá krásně

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Když se u nás doma řekne nedělní moučník, často si vzpomenu právě na tříbarevné řezy. Jsou trochu starosvětské, ale v tom je jejich kouzlo. Poctivé pláty, máslový krém a pomerančový rozvar udělají z obyčejného plechu zákusek, který se hodí i pro návštěvu. Nejraději je dělám ve chvíli, kdy mám chuť vrátit se ke starým receptům po babičce, kde se na chuti zkrátka nešetřilo.
Obrázek k receptu na Výborné tříbarevné řezy: jednoduchý moučník s efektním vzhledem a jemnou chutí, který se hodí ke kávě i na oslavu

Obrázek k receptu na Výborné tříbarevné řezy: jednoduchý moučník s efektním vzhledem a jemnou chutí, který se hodí ke kávě i na oslavu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Výborné tříbarevné řezy: jednoduchý moučník s efektním vzhledem a jemnou chutí, který se hodí ke kávě i na oslavu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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