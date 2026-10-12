Domácí tablety do myčky ušetří značnou část výdajů za drogerii. Jejich levnou výrobu zvládne téměř každý

Domácí tablety do myčky ušetří značnou část výdajů za drogerii. Jejich levnou výrobu zvládne téměř každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Vlastní tvorba
Článek byl publikován 12.10.2026 12:13
Pokud jste se letos rozhodli, že do jarního úklidu zahrnete i čištění koberců, zkuste si některé...
Mrkev můžete pěstovat nejen na zeleninové zahrádce. Chcete-li ušetřit místo a zasadit více svých oblíbených...
Většina klasických balkónových květin jsou druhy, které vypadají nejlépe v létě. S pěstováním balkónových...
Potraviny a tekutiny uchovávané v lednici mohou občas začít páchnout. Abyste se této nepříjemnosti zbavili,...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Ani zdánlivě mrtvá pokojová rostlina nemusí patřit do koše. Včasná pomoc jí dokáže vrátit ztracenou vitalitu
- Odolné skvrny na koberci nemusí znamenat hodiny drhnutí. Běžné kuchyňské suroviny je odstraní snadno a levně
- Bohatou úrodu mrkve lze vypěstovat také bez zahrady. K překvapivým výsledkům postačí balkon a obyčejný pytel
- Potravinoví moli ve spíži: Jak se jich zbavit a zabránit jejich návratu