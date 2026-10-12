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Domácí tablety do myčky ušetří značnou část výdajů za drogerii. Jejich levnou výrobu zvládne téměř každý

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Mytí v myčce ušetří spoustu vody i času. Jestli chcete uspořit ještě i na tabletách nebo prášku, vyrobte si je. Budete potřebovat pouze pár levných surovin.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Vlastní tvorba
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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