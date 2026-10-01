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Domácí tablety do myčky mohou výrazně snížit výdaje za úklid. Jejich základem je jedlá soda a epsomská sůl

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Aby bylo nádobí z myčky čisté, je zapotřebí k mycímu cyklu přidat speciální tabletu. Právě ty jsou ale často velmi drahé a proto lidé hledají alternativy. My jednu z nich přinášíme.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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