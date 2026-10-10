Domácí švestkové knedlíky z bramborového těsta: Ovoce, těsto, máslo a cukr fungují pokaždé

na první pohled nevypadají jako Švestkové knedlíky žádná velká věda. Jenže kdo už někdy stál u válu s , ví, že pár zádrhelů se najde rychle. Když zbylo půl kila brambor uvařených den předem a ve spíži čekají dobré švestky, práce odsýpá. Nesmí se ale dlouho přešlapovat. Bramborové těsto má jednu protivnou vlastnost: jak stojí, řídne. A pak už se mouka bramborovým těstem nepřisypává pro jistotu, ale spíš na záchranu.
U mě pořád vítězí knedlíky z bramborového těsta, podávané horké, s
přeškvařeným máslem a navrch s cukrem a . tvarohem
Brambory uvařte Jednu věc se vyplatí nepodcenit: ve slupce den předem a po oloupání je zpracujte až úplně vychladlé. Teplé brambory do sebe natáhnou víc mouky a těsto pak bývá těžké. A ještě drobnost z praxe: hotové těsto nenechávejte ležet. I kuchaři v televizním receptu radí udělat z něj váleček, krájet kousky a hned balit švestky. Přesně tenhle postup dává smysl. U bramborového těsta se dlouhé rozmýšlení u válu většinou nevyplácí. Recept na poctivé švestkové knedlíky
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Bramborové těsto 500 g brambor vařených ve slupce, nejlépe z předchozího dne 170 g polohrubé mouky 1 ks vejce 1 špetka soli Náplň a dokončení 26 ks menších švestek 80 g másla 150 g měkkého tvarohu na posypání podle chuti moučkový cukr Postup přípravy švestkových knedlíků z bramborového těsta
1. Oloupané
studené brambory nastrouhejte najemno, případně je protlačte lisem. Přidejte mouku, vejce a sůl. Těsto spojte rychle, bez dlouhého hnětení.
2. Z těsta odebírejte menší kousky, v dlani nebo na válu je roztlačte na placičku a do každé zabalte jednu
švestku. Spoj pořádně přitiskněte, jinak se knedlík ve vodě rád pootevře. Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky umí víc než jen zahnat chuť na sladké: Syté letní jídlo, které voní máslem, cukrem a domácí pohodou
3. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky vkládejte po částech, ať mají prostor, a vařte
5 až 7 minut, dokud nevyplavou nahoru.
4. Hotové knedlíky vyndejte děrovanou naběračkou. Ještě teplé je přelijte
máslem, posypte tvarohem a nakonec přidejte cukr podle chuti.
TIP: Do každé švestky můžete dát malý kousek kostkového cukru. Povinné to není, ale u kyselejších švestek tenhle starý trik pořád dělá dobrou službu. Tvaroh navrch má svůj důvod
Když se na knedlíky sype
tvaroh, není to jen gesto ze staré kuchyně. Podle Healthline obsahuje tvaroh slušné množství bílkovin, je v něm také vápník a zasytí víc než samotný cukr s máslem. Pořád mluvíme o sladkém obědě, ne o ukázkovém talíři z nutriční poradny. Lžíce tvarohu navrch se ale dá obhájit i jinak než tím, že prostě chutná. Často kladené otázky o švestkových knedlících
Může být mouky víc?
Může, hlavně pokud jsou brambory vodnatější. Jen s ní zacházejte opatrně. Jakmile mouky nasypete příliš, knedlíky ztvrdnou a člověk si u stolu rychle vzpomene, že ty babiččiny bývaly měkčí.
Jde použít tvarohové těsto?
Jde, receptů na tvarohové těsto je spousta. Ke švestkám mi ale pořád sedí víc bramborové. Je poctivě klasické, drží tvar a s ovocem funguje bez zbytečného vymýšlení.
Čím je ještě posypat?
Kromě tvarohu se hodí také
mletý mák s cukrem, který se objevuje i v dalších verzích receptu. Kdo chce sytější talíř, může sáhnout právě po něm.
Staročeský kynutý koláč s tvarohem, rozinkami, povidly a mandlemi: Tradice, kterou ocení celá rodina
Švestkové knedlíky s tvarohovou náplní a máslovou strouhankou
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healhline