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Domácí švestkové knedlíky z bramborového těsta: Ovoce, těsto, máslo a cukr fungují pokaždé

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Švestkové knedlíky jsou přesně ten recept, u kterého člověk zjistí, že jednoduché neznamená úplně bez práce. Když ale máte půl kila brambor vařených den předem a pár pěkných švestek, jde to hezky od ruky. Jen je potřeba nezdržovat se, protože bramborové těsto má jeden zlozvyk: postupně řídne.
Fotografie ke švestkovým knedlíkům

Fotografie ke švestkovým knedlíkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky umí víc než jen zahnat chuť na sladké: Syté letní jídlo, které voní máslem, cukrem a domácí pohodou
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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