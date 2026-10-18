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Domácí sulc neboli huspenina je levná a vydatná pochoutka, která nejlépe chutná s cibulí a octem

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Opravdový sulc mám spojený s dětstvím na vesnici a se zimními zabíjačkami, kdy se v kuchyni vařilo od rána a všechno mělo svůj čas. Tenhle můj oblíbený domácí sulc je poctivý, s výrazným vývarem z vepřové hlavy, nožiček a kůží, ale zároveň trochu odlehčený tím, že ho pečlivě zbavuji tuku a dochucuji Moravankou i s nálevem.
Obrázek k receptu s názvem Mysleli jste, že sulc už se doma nedělá? Tahle levná a poctivá klasika vás možná překvapí

Obrázek k receptu s názvem Mysleli jste, že sulc už se doma nedělá? Tahle levná a poctivá klasika vás možná překvapí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Mysleli jste, že sulc už se doma nedělá? Tahle levná a poctivá klasika vás možná překvapí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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