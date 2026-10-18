Domácí sulc neboli huspenina je levná a vydatná pochoutka, která nejlépe chutná s cibulí a octem

Sulc mám pořád spojený s dětstvím na vesnici. Se zimní zabíjačkou, zapařenými okny v kuchyni a hrnci, které se nechávaly pomalu táhnout od rána. Tenhle domácí sulc dělám poctivě, ze silného vývaru z vepřové hlavy, nožiček a kůží. Není ale zbytečně mastný, tuk poctivě sbírám a nakonec do něj přidávám Moravanku i s nálevem. Sladkokyselá zelenina mu dá barvu, trochu řízu a chuť, kvůli které u nás doma většinou nezůstane jen u jednoho kousku.
Na sulcu je pěkné, že
neexistuje jen jeden správný způsob. Každá rodina ho má trochu jiný. Někde se dělá hodně čistý, skoro jen maso a vývar, jinde se přidává česnek, kořenová zelenina nebo ocet už při vaření. Já se držím receptu, který mi připomíná domov, jen jsem si k němu časem přidala jednu věc navíc – Moravanku. Díky ní není sulc tak hutný a těžký, dostane příjemně nakyslý tón a na stole působí o chlup slavnostněji.
Hlavní je nepodcenit . Musí být silný, přecezený přes plátno a zbavený tuku, jinak je to celé znát hned při prvním řezu. Podle mě je to rozdíl mezi sulcem, který jen tak postavíte na stůl, a tím, po kterém se lidé ještě ptají, jestli je kousek navíc. vývar
Můj tip zní: Formy neplňte úplně po okraj. Sulc se potom líp vyklápí a krájení není taková malá bitva. Recept na domácí sulc s Moravankou
Doba chlazení: přes noc Ingredience pro přípravu 1/2 vepřové hlavy 2 vepřové nožičky 1 balíček vepřových kůží 1 cibule 2 až 3 bobkové listy 6 až 8 kuliček nového koření 8 až 10 kuliček celého pepře sůl podle chuti 1 sklenice zeleninové směsi Moravanka mletý pepř podle chuti ocet k podávání 1 až 2 cibule k podávání čerstvé pečivo k podávání Postup přípravy poctivého zabijačkového sulcu s Moravankou
1. Do velkého hrnce dejte
polovinu vepřové hlavy, vepřové nožičky a kůže. Přidejte oloupanou cibuli, bobkový list, nové koření, celý pepř a sůl. Zalijte vodou, jen aby bylo všechno ponořené.
2. Obsah hrnce přiveďte k varu, potom plamen stáhněte. Vařte pomalu, bez zbytečného klokotání, dokud nebude
maso měkké a kůže s nožičkami nepustí do vývaru to, co má sulc zpevnit. Vývar by měl být silný, ne řídký jako polévka bez těla.
3. Uvařené maso a ostatní části vyndejte stranou. Nechte je chvíli povolit a zchladnout, ať si při obírání nespálíte prsty. Z vývaru mezitím vyberte cibuli a větší kusy koření.
4. Vývar přeceďte přes
plátno nebo opravdu husté síto. Zbavíte se drobných zbytků a hotový sulc bude po zatuhnutí čistší a vzhlednější. Tenhle krok se nevyplatí odbýt, i když už člověk v tu chvíli často spěchá.
5. Přecezený
vývar nechte trochu zchladnout. Jakmile se nahoře začne držet tuk, opatrně ho seberte lžící. Když máte víc času, nechte vývar vychladnout o něco déle a tuk odstraňte pečlivěji. Zpracování masa a Moravanky
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6. Oberte maso z
hlavy a nožiček, případně přidejte i měkké části z kůží. Všechno pokrájejte na menší kousky. Někdo nechává maso hrubší, já volím spíš střední velikost, aby se sulc dobře krájel a nerozpadal se na talíři.
7. Sklenici se zeleninovou směsí
Moravanka otevřete, větší kusy zeleniny překrojte. Zeleninu přidejte i s nálevem do mírně zahřátého vývaru. Nálev dodá sulcu příjemnou kyselost a chuť se díky němu pěkně zakulatí.
8. Do vývaru vraťte nakrájené
maso a všechno promíchejte. Ochutnejte, případně dosolte nebo přidejte mletý pepř. Směs má být o něco výraznější, protože po vychlazení se chuť vždycky trochu ztlumí.
9. Hotovou směs rozdělte naběračkou do
forem, misek nebo menších vaniček. Snažte se, aby v každé porci bylo maso i zelenina přibližně rovnoměrně. Povrch stačí lehce urovnat lžící.
10. Sulc nechte nejdřív dojít při pokojové teplotě, potom ho přesuňte do
lednice. Tam potřebuje zůstat přes noc, aby pořádně zatuhl. Druhý den ho můžete vyklopit, případně krájet rovnou ve formě. Zdroj: Gmelfi, Public domain, Sulc nechte tuhnout ideálně přes noc.
11. Podávejte s
nakrájenou cibulí, trochou octa a s čerstvým pečivem. V lednici vydrží několik dní, nejlepší je ale první a druhý den, kdy je pevný, voňavý a chuťově nejpříjemnější. Ještě pár rad na závěr o sulcu Jemnější sulc získáte tak, že maso nakrájíte na menší kousky a zeleninu z Moravanky opravdu poctivě překrojíte. Pokud vývar po scezení působí slabě, nechte ho ještě chvíli vařit bez pokličky. Lehce se zredukuje a bude mít větší sílu. Na podávání se mi nejvíc osvědčily menší formy. Sulc v nich drží hezčí tvar a na stole vypadá upraveněji. Pokud chcete sulc připravit na svátečnější stůl, nalijte ho do menších formiček a na dno položte pár pěkných kousků zeleniny z Moravanky. Po vyklopení udělá hezký efekt a práce navíc je s tím opravdu minimum.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková