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Domácí špecle, které dělám už roky – rodině nejvíc chutnají zapečené s touto krémovou sýrovou omáčkou. Je to neuvěřitelná dobrota

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Máte rádi jídla, která jsou jednoduchá, ale přitom pořádně zasytí? Špecle se sýrem a křupavou cibulkou kombinují jemné noky, výrazný sýr a dozlatova opečenou cibulku.
Domácí špecle, které dělám už roky – rodině nejvíc chutnají zapečené s touto krémovou sýrovou omáčkou. Je to neuvěřitelná dobrota

Domácí špecle, které dělám už roky – rodině nejvíc chutnají zapečené s touto krémovou sýrovou omáčkou. Je to neuvěřitelná dobrota

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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