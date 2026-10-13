Domácí sekaná z mletého masa je česká klasika, která voní poctivým obědem už během pečení

je jedno z těch jídel, která se netváří vznešeně a ani to nepotřebují. Když se ale udělá poctivě, Sekaná zůstane šťavnatá, při krájení se nerozsype a na talíři drží tvar. Tahle verze vychází z domácí klasiky, jen se do ní přidává eidam, který jí uvnitř pomůže k příjemně vláčné struktuře.
U sekané se spěchání většinou vymstí hlavně při míchání směsi. Maso je potřeba rukama opravdu propracovat a pak s ním několikrát
prásknout o linku, případně zpátky do mísy. Nevypadá to nijak elegantně, ale funguje to. Ze směsi se dostane vzduch a upečená sekaná pak lépe drží pohromadě. V českých receptech se běžně používá vepřové a , k tomu hovězí maso cibule, česnek, a namočené pečivo nebo strouhanka. majoránka, pepř Recept na domácí sekanou s eidamem
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut Co potřebujeme
Masová směs: 2 kg mletého masa 4 ks vejce 4 ks střední cibule 4 ks rohlíky 1 hrnek vody na namočení rohlíků 500 g eidamu podle chuti sůl podle chuti pepř 1-2 lžičky drceného kmínu 2 lžičky majoránky 2 sáčky koření na mletá masa podle potřeby strouhanka
Potření a pečení: 1 ks vejce trochu vody do pekáče Postup přípravy sekané s eidamem
1. Rohlíky nakrájejte na menší kousky, zalijte vodou a nechte je chvíli změknout. Potom je pořádně vymačkejte, směs nemá stát na vodnatém pečivu. Cibuli nasekejte najemno a eidam nastrouhejte nahrubo.
2. Do velké mísy dejte mleté maso, vejce, vymačkané rohlíky, cibuli, sůl, pepř, drcený kmín, majoránku a koření na mletá masa. Teď přijde ta méně čistá část práce: promíchat rukama. Vařečka u takového množství většinou moc nepomůže.
3. Přidejte nastrouhaný eidam a zapracujte ho do masa. Když je směs příliš řídká a lepí se až nepříjemně, přisypte trochu strouhanky. Má držet tvar, ale neměla by z ní vzniknout tuhá koule.
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4. Masovou směs několikrát zvedněte a pusťte zpátky do mísy, případně s ní bouchněte o pracovní desku. Vyženete z ní vzduch. Sekaná pak po upečení bývá pevnější a při krájení se tolik nedrolí.
5. Vytvarujte 3 šišky, přendejte je do pekáče, potřete rozšlehaným vejcem, přilijte trochu vody a vložte do trouby.
6. Pečte při 180 °C přibližně 1 hodinu. Během pečení šišky aspoň dvakrát přelijte výpekem, aby povrch zbytečně neosychal.
7. Nakonec zvyšte teplotu na 200 °C a nechte sekanou ještě několik minut zezlátnout. Po vytažení ji nechte krátce odpočinout. Krájet ji hned z trouby se dá, ale většinou je to zbytečně ukvapená práce. Foto: Cooky.cz, Z obyčejného mletého neobyčejná večeře: Sekaná jako česká klasika, co voní domovem a mizí rychleji než příloha
TIP: Pokud chcete chuť o něco výraznější, přidejte do směsi 2 stroužky česneku. Recept funguje i bez něj, ale k domácí sekané se česnek podle mě hodí. Co když nechcete tři šišky?
Klasický tvar není povinnost. Část směsi můžete upéct ve formě na srnčí hřbet nebo v menší chlebíčkové formě, hlavně když chcete pevnější sekanou na studeno. Volně pečená v pekáči má ale svoji výhodu: udělá se na ní lepší kůrka. A ta obvykle mizí ze stolu jako první.
Rohlíky se nemusí máčet jen ve vodě, klidně použijte i
mléko. Je to běžná varianta, stejně jako bílé pečivo namočené předem a směs hovězího s vepřovým masem. Když zrovna nemáte eidam, vezměte jiný tvrdý sýr. Jen bych se vyhnul příliš výraznému, aby nepřebil maso, majoránku a koření.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline