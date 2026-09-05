Domácí ruská zmrzlina: Sladká zmrzka bez zmrzlinovače, kterou budete dělat už každé léto

Ve dnech tropického léta, které už zažíváme i u nás v Česku přijde vhod něco lahodného a studeného. Určitě si pamatujete na ruskou zmrzlinu v oplatce, kterou jsme jako děti tak milovaly. A víte, že jí jednoduše jde připravit i doma? Líbí se mi na ní hlavně jednoduchost. Není potřeba zmrzlinovač, stačí vyšlehaná smetana, vejce, cukr a vanilka. Chuťově je to návrat ke starým nanukům, takovým těm poctivějším z dětství.
Další výhoda? Dá se s ní zacházet podle nálady. Někdy ji udělám do formy, když má vypadat trochu slavnostněji. Jindy ji naliju dětem do kelímků. Nejčastěji ale skončí mezi dortovými oplatkami, zmrzne a pak se krájí na obdélníky. Tahle verze u nás vyhrává. Dobře se drží v ruce a po prvním kousnutí se člověku vybaví koupaliště, prázdniny a fronta u okénka, i když stojí doma u kuchyňské linky.
Základ je v našlehaných částech.
Bílky směs odlehčí, žloutky ji zakulatí a smetana ke šlehání dodá krémovější, plnější strukturu. Když se u toho nespěchá a jednotlivé části se spojí opatrně, nevznikne tvrdá ledová kostka, ale jemná . domácí zmrzlina
Můj tip zní: Naplněné oplatky zatěžkejte lehkým prkénkem nebo plechem. Zůstanou rovnější a krájení pak není taková bojovka. Retro zmrzlina, která žije dál i bez stánku
Ruská zmrzlina je , který si hodně lidí pamatuje spíš jako chuť a pocit než podle přesného receptu. Oplatka, vanilková náplň a studený krém uprostřed. Tahle kombinace se u nás zabydlela už dávno a pořád má svoje místo. V domácích receptech se dnes objevují hlavně dvě verze. Ta nejkratší pracuje jen se dezert smetanou, slazeným kondenzovaným mlékem a dortovými oplatkami. Druhá, trochu starší a pracnější, stojí na vejcích, cukru, vanilkovém cukru a půllitru šlehačky. Recept na domácí retro ruskou zmrzlinu
Doba přípravy: 25 minut Doba mražení: alespoň 6 hodin Počet porcí: přibližně 10 až 12 kusů Ingredience, které budeme potřebovat Zmrzlinová náplň: 2 bílky 2 lžíce cukru krupice 2 balíčky vanilkového cukru 2 žloutky 500 ml smetany ke šlehání Dokončení: 2 až 3 ks dortových oplatek podle velikosti formy Volitelně pro sladší a hutnější variantu: 150 až 200 g slazeného kondenzovaného mléka Postup přípravy ruské zmrzliny podle originální retro receptury
1. Nejdřív si připravte formu nebo menší plech, kam se vejde
dortová oplatka. Když nesedí přesně, opatrně ji seřízněte nožem, případně nůžkami, podle velikosti nádoby.
2. Do čisté mísy dejte
2 bílky, přisypte 2 lžíce cukru a 2 vanilkové cukry. Vyšlehejte pevný sníh. Má držet tvar a ze stěrky by neměl padat zpátky do mísy.
3. Do druhé mísy přijdou
2 žloutky a 2 lžíce cukru. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a trochu nabude. Tahle část je důležitá, protože pomáhá tomu, aby náplň po zmrznutí nepůsobila tvrdě a ploše. Foto: Cooky.cz, Šleháme než směs zesvětlá a nabude.
4. Ve třetí míse vyšlehejte
500 ml smetany ke šlehání dotuha. Smetana musí být opravdu dobře vychlazená, jinak se s ní člověk zbytečně trápí. Pokud chcete sladší a hutnější verzi, můžete teď zašlehat také slazené kondenzované mléko.
5. Ke
žloutkové pěně přidejte nejprve část šlehačky a lehce promíchejte. Pak zapracujte zbytek šlehačky. Nakonec po dávkách vmíchejte sníh z bílků. Stěrkou a opatrně, ne metlou na plný výkon, aby směs nespadla. Foto: Cooky.cz, Vyšlehanou směs smícháme opatrně se šlehačkou.
6. Na dno formy položte první
dortovou oplatku. Rozetřete na ni zmrzlinovou směs v co nejrovnější vrstvě a přiklopte druhou oplatkou. Jestli chcete vyšší řez a máte dost směsi i oplatek, můžete přidat ještě jednu vrstvu.
7. Povrch zlehka přitlačte, formu zakryjte a dejte do mrazáku alespoň na
6 hodin. Přes noc je to jistější. Zmrzlina musí ztuhnout pořádně, jinak se při krájení bude mačkat a vytlačovat do stran.
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8. Po vyndání nechte formu stát při pokojové teplotě asi
5 minut. Potom krájejte ostrým nožem na obdélníky nebo čtverce. Pokud jste směs dali do kelímků, stačí ji jen vyndat z mrazáku a podávat lžičkou.
9. Hotovou
ruskou zmrzlinu podávejte rovnou. Když něco zbyde, jednotlivé kusy proložte pečicím papírem, dejte do krabičky a vraťte do mrazáku. Nejlepší bývá během několika dnů, dokud jsou oplatky ještě příjemně křehké. Foto: Cooky.cz, Ruskou zmrzlinu lze plnit i do kelímků. Pár tipů redakce k domácí ruské zmrzlině Pro výraznější vanilkovou chuť přidejte do směsi špetku mleté vanilky. Oplatky krájejte až po úplném zmrznutí, jinak se náplň snadno vytlačí po stranách. Na dětské porce se hodí malé kelímky; zmrzlina se pak jednodušeji dávkuje. Jemnější a sladší verzi získáte, když místo části cukru použijete kondenzované mléko. Aby se oplatky po vyndání z mrazáku nelámaly víc, než je nutné, nechte nakrájené kusy před podáváním minutku nebo dvě povolit. Krém změkne a oplatka se při kousnutí tolik nedrolí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková