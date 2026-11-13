Domácí mini záviny s jablky a rozinkami: Jednoduchý recept na malé štrúdly ke svačince

Když je chuť na něco sladkého ke kávě a v lednici leží listové těsto, u nás často vyhrají mini štrúdly. Nejvíc se nám osvědčila náplň ze šťavnatých jablek, rozinek a ořechů, k tomu skořice a trochu třtinového cukru. Je to rychlé pečení, dá se dobře rozdělit na porce a malé záviny se v troubě propečou spolehlivěji než jeden dlouhý štrúdl.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že je
praktický a vděčný. U mini štrúdlů člověk nemusí řešit, jak jeden velký závin přenést na plech, potom nakrájet a nerozlámat ho přitom napůl. Každý kousek je samostatný. Náplň se navíc snadno upraví podle jablek, která jsou zrovna doma. Kyselejší snesou cukru o něco víc, sladkým stačí méně. tu nedělají jen chuť. Nasají část šťávy, takže Ořechy náplň není řídká a těsto zbytečně netrpí.
Můj tip zní: Pokud jsou jablka opravdu hodně šťavnatá, přidejte do mísy trochu strouhanky. Žádný objev, spíš stará kuchyňská pojistka. Spodek štrúdlu pak zůstane křupavější a listové těsto se nerozmočí tak rychle. Štrúdl patří k domácím klasikám, které nestárnou
se v Jablečný štrúdl českých kuchyních drží už dlouho a nevypadá to, že by měl zmizet. Někdo trvá na taženém těstě, jinde se zadělává vlastní, ale v běžném domácím provozu má své pevné místo i listové těsto. Je rychlé, odpustí menší nepřesnost a ve chvíli, kdy není času nazbyt, prostě pomůže. Mini verze je docela rozumný kompromis. Pořád domácí moučník, jen bez dlouhého stání u válu. Recept na voňavý mini štrúdl s jablky, rozinkami a ořechy
Doba přípravy: 30 minut Doba pečení: 25-30 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: 4 mini štrúdly Ingredience pro přípravu 4 pláty listového těsta 2 kg šťavnatých jablek 1/2 balíčku mleté skořice 6 lžic třtinového cukru 1 ks vejce na potření 80 g rozinek 80 g nasekaných vlašských ořechů 3 lžíce strouhanky podle šťavnatosti jablek Postup přípravy mini jablečného štrúdlu
1. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo. Kdo má raději kousky, může je nakrájet na tenké plátky. Pokud pustí hodně šťávy, lehce je v dlaních vymačkejte. Ne úplně do sucha, to by byla škoda. Právě
šťavnatá jablka náplni prospívají.
Zdroj: Vaření s Jančou, Suroviny na přípravu mini štrúdlu.
2. Do mísy k jablkům přidejte
třtinový cukr, mletou skořici, rozinky a nasekané ořechy. Všechno promíchejte. Jestli směs vypadá až moc mokře, přisypte strouhanku, která přebytečnou vlhkost stáhne. Zdroj: Vaření s Jančou, Jablečná náplň se skořicí. Troubu nastavte na 190 °C
3. Plech vyložte pečicím papírem. Při přenášení štrúdlů i při sundávání hotových kousků si tím ušetříte trochu nervů.
4. Každý plát
listového těsta jen zlehka rozválejte, aby se s ním lépe pracovalo. Náplň dejte do středu nebo spíš k jedné polovině těsta. Okraje nechte volné. Když je zaplníte až ke kraji, budou se špatně spojovat a náplň si při pečení najde cestu ven. Zdroj: Vaření s Jančou, Rozdělení těsta na 4 stejné části.
5. Těsto přehněte přes náplň a kraje pevně přitlačte prsty nebo vidličkou. U mini štrúdlů se mi osvědčilo udělat je spíš kompaktnější. Na plechu lépe drží tvar a po upečení se při krájení tolik nerozsypou.
Zdroj: Vaření s Jančou, Srolované záviny potřené vajíčkem.
6. Štrúdly položte na plech spojem dolů. Vrch několikrát jemně propíchněte nebo nařízněte, aby mohla odcházet pára. Těsto potom zůstane víc
křupavé a nebude se zbytečně nafukovat.
7. V hrnečku rozšlehejte
vejce a potřete jím povrch mini štrúdlů. Po upečení budou hezky zlaté, přesně tak, jak se od domácího štrúdlu čeká.
8. Pečte v předehřáté troubě asi
25 až 30 minut, dokud povrch nezezlátne. Každá trouba peče trochu jinak, někdy dost výrazně, takže ke konci je lepší na plech párkrát nakouknout.
9. Hotové mini štrúdly nechte chvíli stát. Nejlepší jsou ještě lehce teplé, ale dobré zůstanou i po vychladnutí. Podávat je můžete jen tak, s moučkovým cukrem nebo prostě ke kávě. V uzavřené dóze vydrží do druhého dne, jen křupavost už nebude taková jako hned po upečení.
Rady a tipy redakce Máte-li kyselejší jablka, přidejte klidně o lžíci cukru navíc. Sladkost je lepší doladit ještě před zabalením náplně do těsta. Rozinky můžete předem namočit do horké vody nebo do rumu. Změknou a v hotovém štrúdlu působí příjemněji. Ořechy je lepší nasekat nahrubo, ne rozmixovat na jemnou drť. V náplni pak zůstanou výraznější chuťově i na skus. Jak zabránit rozmočení: U hodně šťavnatých jablek pomůže posypat těsto tenkou vrstvou strouhanky ještě před přidáním náplně. Drobnost, ale na výsledku je poznat. Menší kusy se pečou lépe: Mini štrúdl není jen úhlednější na talíři. Díky menší velikosti se těsto peče rovnoměrněji a okraje nebývají tak vysušené. Varianta bez rozinek: Pokud je doma nemusíte, jednoduše je vynechte a přidejte o něco víc ořechů. Nejlépe se hodí vlašské, použít se ale dají i lískové. Na druhý den: Chcete-li štrúdl trochu oživit, dejte ho na pár minut do trouby vyhřáté na 160 °C. Mikrovlnka ho sice ohřeje, jenže těsto v ní rychle změkne.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Vaření s Jančou