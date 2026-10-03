Domácí marshmallows: Vyzkoušela jsem vyšlehat ovocné pyré s želatinou a moje děti prohlásily, že lepší sladkost v životě nejedly

Jablečné marshmallows bez mouky představují moderní, lehkou alternativu k tradičním těžkým moučníkům i k přehnaně sladkým kupovaným bonbónům. Tento elegantní dezert v sobě mistrně snoubí přirozenou sladkost dušeného ovoce s lehoučkou, pružnou texturou, které je dosaženo bez jediného gramu pšeničné mouky či rafinovaného bílého cukru. Výsledné ovocné obláčky potěší nejen celiaky a příznivce odlehčeného jídelníčku, ale bez výhrady okouzlí i děti a náročné gurmány u svátečního šálku kávy či čaje. Jedna porce tohoto nadýchaného ovocného mlsání obsahuje přibližně 95 kcal.
Historie pěnových sladkostí typu marshmallow sahá až do starověkého Egypta. Moderní podoba ovocných pěnek se zrodila v 19. století ve Francii pod názvem Pâte de guimauve, kdy cukráři objevil zázračné vlastnosti dlouze šlehaného ovocného pyré v kombinaci s želatinou. Použití jablek má v našem prostředí hlubokou tradici — díky vysokému obsahu přírodní paktinové složky vytváří jablečná dřeň ideální základ pro vzdušné pěnící struktury, což z tohoto receptu dělá perfektní ukázku tradičního středoevropského ovocnářství v moderním kabátě.
Tento flexibilní základ vybízí k tvořivým obměnám podle vaší fantazie. Do ovocného základu můžete přidat špetku mleté skořice, kardamomu či perníkového koření pro hřejivý podzimní profil. Část jablek lze snadno nahradit jahodami, malinami nebo lesním ovocem, čímž dezert získá nádhernou růžovou barvu a jemně navinulou chuť. Výsledné nakrájené kostky můžete na závěr lehce obalit v jemně mletém kokosu, drcených pistáciích nebo v kvalitním holandském kakau pro dokonalý vizuální kontrast.
Želatinu v prášku smíchejte se 100 ml vody a nechte ji asi 10 minut bobtnat. Mezitím nakrájejte oloupaná jablka na menší kousky a vložte je do hrnce.
Poznámka: Před krájením jablka zbavte jádřinců.
Ovoce zalijte 100 ml vody, zakryjte ho pokličkou a vařte na mírném ohni 20 minut.
Tip: Aby se jablka nepřipalovala, během vaření je občas promíchejte.
Uvařená jablka přendejte do větší mísy a smíchejte je s nabobtnalou želatinou, kterou v nich nechte rozpustit. Do směsi následně vmíchejte také vanilkový cukr.
Poznámka: Pokud chcete, můžete želatinu rozpustit předem ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě. Potrvá to asi 30 sekund.
Směs nejprve rozmixujte tyčovým mixérem, a jakmile získá hladkou konzistenci, přidejte med a šlehejte ji 10–15 minut.
Tip: Množství medu určete na základě vlastních chuťových preferencí.
Vzniklou směs rozprostřete do formy na dezert vyložené pečicím papírem, uhlaďte ji a zakryjte potravinovou fólií. Poté ji vložte do lednice na 3–4 hodiny, nejlépe ji nechte chladit přes noc.
Jablečné marshmallows z formy vyjměte a podávejte je nakrájené na kousky.
Poznámka: Pokud na dezert spěcháte, stačí, když ho budete chladit aspoň 2 hodiny.
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Zdroj receptu: Курдская невестка
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato