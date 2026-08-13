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Domácí likér z černého bezu podle mého dědy – káva, vanilka a rum tvoří chuť, která nemá chybu. 1 sklenička nikdy nestačí

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Likér z černého bezu, podle receptu z Youtube kanálu Dnes Vaří Děda, je jednoduchý a rychlý. Je perfektní k posezení s blízkými a poslouží i jako originální dárek.
Domácí likér z černého bezu podle mého dědy – káva, vanilka a rum tvoří chuť, která nemá chybu. 1 sklenička nikdy nestačí

Domácí likér z černého bezu podle mého dědy – káva, vanilka a rum tvoří chuť, která nemá chybu. 1 sklenička nikdy nestačí

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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