Domácí játrovou paštiku s karamelizovanou cibulí dělám na každou oslavu i posezení s přáteli – luxusní pohoštění za pár korun

Představte si ten moment, kdy ukrojíte krajíc ještě teplého, křupavého chleba nebo čerstvé bagety a namažete na něj velkorysou vrstvu podmanivě voňavé domácí paštiky. Při prvním zakousnutí vás zahalí neskutečně sametová textura, v níž se dokonale snoubí hluboká chuť poctivých drůbežích jater, jemná smetana a sladce karamelové tóny cibulky. Punc skutečného luxusu celé kompozici dodává jemný hřejivý akcent kvalitního brandy a nečekaný dotek asijské teriyaki omáčky, jež dodá pokrmu neodolatelnou hloubku. Teto delikatese zkrátka nelze odolat a v chladničce se po ní vždy jen zapráší.
Tradiční paštiky (neboli francouzsky
pâté) mají za sebou bohatou a vznešenou historii, která sahá až do starověkého Egypta a Říma, kde bylo zpracování vnitřností považováno za vrchol kuchařského umění. Skutečného věhlasu se však paštiky dočkaly ve středověké a renesanční Francii. Zdejší mistři kuchaři soutěžili na královských dvorech v tom, kdo vytvoří nejjemnější a nejlahodnější směs zabalenou v křehkém těstě nebo zalitou vrstvou přepuštěného másla. Paštika sloužila nejen jako vyhlášená pochoutka na šlechtických hostinách, ale také jako geniální způsob konzervace masa.
Velkou předností domácí paštiky je její nekonečná variabilita, díky které si ji můžete pokaždé přizpůsobit vlastní chuti. Pokud zrovna nemáte brandy, skvěle ho zastoupí poctivé portské víno, koňak nebo kvalitní bourbon. Základní směs můžete obohatit o hrst nasekaných pražených pistácií, sušené brusinky nebo čerstvý tymián s rozmarýnem, které paštice propůjčí nádherný venkovský charakter. Na povrchu přelitá vrstvička rozpuštěného másla pak nejen skvěle vypadá, ale především chrání paštiku před vysušením a zaručuje, že zůstane pohádkově svěží.
V pánvi s rozpáleným olejem a 50 g rozpuštěného másla smažte očištěná játra asi 2 minuty z každé strany. Poté játra osolte, z pánve je vyjměte a do výpeku přidejte dalších 50 g másla.
Poznámka: Nebojte se paštiku více přisolit. Po ztuhnutí má tendenci sůl z velké části vstřebat. Pokud ji osolíte málo, může se stát, že bude mít nevýraznou chuť.
Jakmile se máslo rozpustí, smažte na něm na proužky nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Poté ji zalijte brandy. Pokračujte ve smažení další 2 minuty a přilijte teriyaki omáčku. Ingredience zamíchejte a smažte ještě minutu.
Nyní do pánve přilijte smetanu a směs přendejte do mísy. Do směsi vmíchejte 100 g másla a rozmixujte ji do hladka.
Tip: Aby byla paštika skutečně jemná, nakonec jí propasírujte.
Domácí játrovou paštiku s karamelizovanou cibulí přendejte do servírovací misky a zalijte ji rozpuštěným máslem. Poté ji vložte do lednice na několik hodin.
Poznámka: Velmi doporučujeme chladit paštiku celou noc.
Paštiku servírujte s čerstvým nebo opečeným pečivem.
Poznámka: V lednici ve vzduchotěsné nádobě vydrží paštika až jeden týden.
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Zdroj receptu: Maison Pâté
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato